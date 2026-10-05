Gideros koyu açıklarında kalp krizi geçiren 65 yaşındaki balıkçı yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Gideros koyu açıklarında balık tutmak amacıyla denize açılan tekne içinde, 65 yaşındaki Mustafa Türcan balık tuttuğu sırada bir süre sonra rahatsızlandı. Teknedeki diğer personel, Türcan’ın durumunu fark ederek derhal 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine bölgedeki Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından tekneden alınan Türcan, Cide Limanına getirilip kıyıya çıkarıldı. Kıyıda ilk müdahalesi yapılan Türcan, daha sonra Cide Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanede yapılan tıbbi müdahaleler sırasında Türcan’ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Türcan’ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayın detayları, teknedeki personelin bildirimleri ve sağlık ekiplerinin müdahalesi doğrultusunda kayıt altına alındı. Yetkililer tarafından yapılan ilk müdahaleler ve tahliye işlemleri olayın seyrinde belirleyici oldu.

KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE TEKNE İLE DENİZE AÇILAN BALIKÇI MUSTAFA TÜRCAN, GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONRASI HAYATINI KAYBETTİ.