Kayseri'de kısa tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, zanlı aranıyor

Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda, E.Ş. bıçaklanarak yaralandı.

Yaralı E.Ş., yakınları tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Hastane yetkilileri, E.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Kavga sırasında E.Ş.'nin otomobilinde zarar meydana geldi; polis ekipleri hem olay yerinde hem de yaralının getirildiği araçta inceleme yaptı.

Soruşturma ve bulgular:

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve şüpheli şahsın yakalanması için çalışma yürütüyor. Ekipler çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerini topluyor.

Olay yerinde ve hastanede yapılan incelemeler sürerken, toplanan deliller doğrultusunda soruşturmanın derinleştirilmesi ve şüphelinin tespiti amaçlanıyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ BIÇAKLANARAK, YARALANDI. BIÇAKLANAN ŞAHSIN OTOMOBİLİ DE KAVGADA ZARAR GÖRÜRKEN, EKİPLER ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.