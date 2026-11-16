Malatya Battalgazi'de gece tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

Malatya Battalgazi'de bıçaklı kavga

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde akşam saatlerinde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralanırken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Olayın detayları:

Edinilen bilgilere göre olay, saat 20.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi İnönü Caddesi Topalhafız Sokak mevkiinde meydana geldi. Bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü ve müdahale gerektiren yaralanmalar yaşandı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri Battalgazi Devlet Hastanesi'ne, diğeri ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı