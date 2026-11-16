Dolar 50,3854 +0,08%
Euro 55,4803 -0,03%
Bist 11.841,81 -0,01%
Altın Gram 6.264,91 -0,49%
EUR/USD 1,1011 -0,15%
Brent Petrol 92,40 -3,59%
--°

Malatya Battalgazi'de gece tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi İnönü Caddesi Topalhafız Sokak'ta saat 20.45'te iki grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 21:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Malatya Battalgazi'de gece tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

Malatya Battalgazi'de bıçaklı kavga

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde akşam saatlerinde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralanırken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Olayın detayları:

Edinilen bilgilere göre olay, saat 20.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi İnönü Caddesi Topalhafız Sokak mevkiinde meydana geldi. Bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü ve müdahale gerektiren yaralanmalar yaşandı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri Battalgazi Devlet Hastanesi'ne, diğeri ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

Malatya&#039;da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Estetikle izini değiştirmeye çalıştı, polis kiralık daire zincirinde buldu
images

Uzunköprü'de kaybolan 11 ton cevizin 3 tonu sahibine ulaştı
images

Arnavutköy’de üretim hattına jandarma müdahalesi: milyonlarca hap ele geçirildi
images

Antalya'da köprülü kavşakta motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü yaşamını yitir...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Estetikle izini değiştirmeye çalıştı, polis kiralık daire zincirinde buldu

Uzunköprü'de kaybolan 11 ton cevizin 3 tonu sahibine ulaştı

Karbonsuzlaşmada taahhüt yetmez: Ford Otosan COP31'de tedarik zinciri odaklı yol haritasını açıkladı

Arnavutköy’de üretim hattına jandarma müdahalesi: milyonlarca hap ele geçirildi

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

AK Parti il başkanı Gürhan Albayrak Şirintepe sakinleriyle buluştu

Pompeiopolis'te bazilika zemini 130 metrekarelik mozaik ve Eros başıyla gün yüzüne çıktı

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu