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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde EKT ve TMS ile dirençli vakalara yeni tedavi seçenekleri

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tedaviye dirençli ruhsal bozukluklar için EKT ve TMS uygulamalarını hizmete alarak tedavi seçeneklerini genişletti.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Serkan Varol

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde EKT ve TMS ile dirençli vakalara yeni tedavi seçenekleri

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ruh sağlığı hizmetlerini genişletti

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, tedaviye dirençli psikiyatrik vakalar için EKT (Elektrokonvülsif Terapi) ve TMS (Transkraniyal Manyetik Stimülasyon) cihazlarını hizmete sundu. Yeni uygulamalar, özellikle ilaç ve psikoterapiye yeterli yanıt alınamayan hastalarda tedavi yelpazesini genişletmeyi hedefliyor.

EKT uygulaması:

EKT uygulaması, hastanede ameliyathane koşullarında ve genel anestezi altında gerçekleştiriliyor. İşlem sırasında anestezi hekimleri eşlik ediyor ve hastanın uygunluğu uzman hekimler tarafından değerlendirilerek belirleniyor. Bu yöntem, seçilmiş hastalarda uzman ekip tarafından uygulandığında klinik süreçlere katkı sağlayabilecek bir seçenek olarak öne çıkıyor.

TMS uygulaması:

TMS ise poliklinik ortamında uygulanabilen, invaziv olmayan bir tedavi seçeneği olarak tanımlanıyor. Hastanede hizmete alınan cihazla yapılacak seanslar, uygun hasta gruplarında tedavi sürecine destek sunmayı amaçlıyor. Uygulama protokolleri ve seans sıklığı uzman değerlendirmesine göre planlanıyor.

Hangi vakalarda düşünülüyor:

Doç. Dr. Kerim Uğur, tedavi seçenekleri konusunda şunları belirtti: "Bazı hastalarda tedaviye direnç gelişebiliyor. Bu tür durumlarda farklı tedavi seçenekleri gündeme gelebiliyor." İfade edildiği gibi, tedaviye dirençli depresyon, şizofreni, bipolar bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk ve intihar düşüncelerinin eşlik ettiği bazı psikiyatrik durumlar gibi alanlarda EKT ve TMS'in değerlendirilmesi gündemde.

Uygunluk değerlendirmesi ve hangi şartlarda uygulanacağına ilişkin kararlar ise hastanenin psikiyatri uzmanları tarafından verilecek. Doç. Dr. Kerim Uğur, "Bu iki cihazın katkılarıyla hastalarımızın tedavisini bir basamak daha ileriye taşımaya başaracağımıza inanıyorum" diyerek uygulamaların hedeflerini özetledi.

Hastanede EKT ve TMS uygulamalarının devreye alınmasıyla, uygun hastalarda alternatif ve tamamlayıcı tedavi seçenekleri sunularak bireyselleştirilmiş tedavi planları oluşturulması mümkün olacak. Bilgi almak isteyen vatandaşlar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği'ne başvurabilir.

MEAH’TA EKT VE TMS UYGULAMALARI HİZMETE SUNULDU

MEAH’TA EKT VE TMS UYGULAMALARI HİZMETE SUNULDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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