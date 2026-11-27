Diyarbakır'da alternatif piste kurulan yeni ILS kalibrasyonu tamamlandı

Diyarbakır Havalimanı'nda ana pistin bakım ve onarım nedeniyle kapatılmasının ardından hizmete alınan alternatif piste kurulan Aletli İniş Sistemi (ILS) için uçuş kontrolü başarıyla tamamlandı. Yapılan kalibrasyon çalışmaları, sistemin yaklaşma ve hizalama yeteneklerini doğruladı.

çalışmanın kapsamı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pist çalışmaları sırasında alternatif piste başlangıçta ana pistin ILS sisteminden Side Step uygulamasıyla yararlanıldığını belirtmiş, daha sonra bu piste özel bir iniş sistemi kurulması için çalışma başlatıldığını duyurmuştu. Bakan Uraloğlu, "Çalışmalarımız neticesinde Diyarbakır Havalimanı’nda hizmete aldığımız alternatif piste yeni ILS sisteminin kurulumunu tamamladık" şeklinde açıklama yapmıştı.

kalibrasyon uçuşu ve doğrulama:

Kalibrasyon uçuşunu gerçekleştiren çift motorlu jet TC-FCF, 2024 yılında DHMİ envanterine dahil edilmiş bir uçak olup, Diyarbakır semalarında kontrol uçuşu yaparak kalibrasyon seyrini tamamladı. Yeni kurulan ILS cihazının hem dikey süzülüş açısı hem de yatay pist hizalaması en az 7-8 kez üst üste, farklı yaklaşma profilleriyle test edilip doğrulandı.

Tamamlanan denetimlerin ardından ILS'in alternatif pistte güvenli iniş desteği sağlayacak seviyede olduğu raporlandı; bu çalışma, ana pistte devam eden bakım ve onarım sürecinde uçuş emniyetinin korunmasına katkı sağlayacak şekilde planlandı.

DİYARBAKIR HAVALİMANI'NDA ANA PİSTİN BAKIM VE ONARIM NEDENİYLE KAPATILMASININ ARDINDAN HİZMETE ALINAN ALTERNATİF PİSTE YENİ KURULAN ALETLİ İNİŞ SİSTEMİNİN (ILS) UÇUŞ KONTROLÜ TAMAMLANDI.