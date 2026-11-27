Gölcük'te güreş salonu genç sporculara hazır:

Gölcük Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen güreş salonu, genç sporcuların antrenman kalitesini yükseltmek amacıyla modern bir görünüme kavuşturuldu. Tesis, İhsaniye Çiftlik Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde, yapımı devam eden Çiftlik Camisi'nin yanında yer alıyor.

Tesisin yenilenme süreci ve kullanıma hazırlanması:

Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmada salonun fiziki şartları iyileştirildi, antrenman alanları elden geçirildi ve sporcuların kullanımına uygun düzenlemeler yapıldı. Yenileme çalışmaları, bölgedeki genç yeteneklerin daha konforlu ve güvenli ortamda çalışmasına imkan tanıyacak şekilde planlandı.

Belediye başkanının ziyareti ve sporcularla buluşma:

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yenilenen salonda incelemelerde bulundu; Gölcük Belediyesi Yağlı Güreş Takımı sporcuları ve antrenörleriyle bir araya geldi. Sezer, sporcuların antrenmanını izleyip pehlivanlarla sohbet etti ve yapılan yatırımların ata sporunun gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.

Sezer, ziyaret sırasında şu ifadeleri kullandı: "Ata sporumuz güreşe ve geleceğin şampiyonlarına destek olmaya, sporcularımızın daha iyi şartlarda yetişmesi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm sporcularımıza başarılarla dolu bir sezon geçirmelerini diliyorum".

Ziyaret, sporcularla hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi; yenilenen salonun önümüzdeki dönem içinde düzenli olarak kullanılması ve genç yeteneklerin antrenmanlarını burada sürdürmesi planlanıyor.

GÖLCÜK BELEDİYESİNCE YENİLENEN GÜREŞ SALONU, GENÇ SPORCULARIN DAHA İYİ ŞARTLARDA ANTRENMAN YAPABİLMESİ AMACIYLA MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTURULDU.