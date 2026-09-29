Malatya'da fiziki takip sonrası sokak satıcılarına operasyon: 4 kişi gözaltında

operasyon ve ele geçirilenler:
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yürütülen fiziki takipli çalışmalar sonucu bugün operasyon düzenlendi.
Belirlenen adresler ile bir araçta yapılan aramalarda 2 bin 920 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler kolluk tarafından muhafaza altına alındı.
şüphelilerin gözaltına alınması:
Operasyonda toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, savcılık talimatı doğrultusunda işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
soruşturmanın seyri:
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor; yürütülen soruşturmada fiziki takip ve delil toplama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yetkililer, operasyonun sokak satıcılarına yönelik planlı çalışmanın bir parçası olduğunu vurguladı.
MALATYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!