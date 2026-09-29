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Malatya'da fiziki takip sonrası sokak satıcılarına operasyon: 4 kişi gözaltında

Malatya'da Narkotik ekiplerinin takibiyle düzenlenen operasyonda 2 bin 920 sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'da fiziki takip sonrası sokak satıcılarına operasyon: 4 kişi gözaltında

operasyon ve ele geçirilenler:

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yürütülen fiziki takipli çalışmalar sonucu bugün operasyon düzenlendi.

Belirlenen adresler ile bir araçta yapılan aramalarda 2 bin 920 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler kolluk tarafından muhafaza altına alındı.

şüphelilerin gözaltına alınması:

Operasyonda toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, savcılık talimatı doğrultusunda işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

soruşturmanın seyri:

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor; yürütülen soruşturmada fiziki takip ve delil toplama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yetkililer, operasyonun sokak satıcılarına yönelik planlı çalışmanın bir parçası olduğunu vurguladı.

MALATYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI

MALATYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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