Malatya'da iz takip sonrası büyük uyuşturucu baskını: 10 tutuklama

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü fiziki takipli çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

operasyonun seyri:

Ekiplerin uzun süreli izleme ve fiziki takip çalışmalarının ardından eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 10 şahıs, 4 araç ve 9 ikamet üzerinde arama yapıldı. Aramalar planlı ve koordineli şekilde sürdürüldü.

ele geçirilen maddeler ve materyaller:

Aramalarda çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde ile bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Bulunanlar arasında 5 kilo 500 gram sentetik ecza hap ham maddesi, 3 bin 697 adet sentetik ecza hap, 249,34 gram sentetik kannabinoid, 33,32 gram esrar, 26,62 gram A-M sentetik kannabinoid ham maddesi, 1,85 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tüfek yer aldı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma ve arama-tarama faaliyetleri Narkotik Şube tarafından titizlikle sürdürülüyor.

MALATYA'DA SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN NARKOTİK OPERASYONLARINDA 10 ŞÜPHELİ YAKALANARAK TUTUKLANDI.