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Malatya'da trenle traktörün çarpışması: ikiye bölünen aracın sürücüsü hastanede

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı traktör ikiye ayrıldı; sürücü H.Y. yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'da trenle traktörün çarpışması: ikiye bölünen aracın sürücüsü hastanede

malatya'da hemzemin geçitte trenle traktör çarpıştı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi Küllümmağara mevkii sabah saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir yük treni bir traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör ikiye ayrılırken, sürücü H.Y. yaralandı.

kaza anı ve ilk müdahale:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ekipler, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulansla en yakın sağlık kuruluşuna nakletti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre çarpışma hemzemin geçitte gerçekleşti; traktörün ikiye bölünmesi kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve bölgedeki ulaşım kontrol altına alındı.

sürücünün durumu ve soruşturma:

Hastaneye kaldırılan H.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak jandarma ve demiryolu yetkilileri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaza ile ilgili teknik incelemeler ve görgü tespitlerinin ardından, hem demiryolu işletmesi hem de ilgili birimlerin koordinasyonunda nedenin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürecek.

YEŞİLYURT İLÇESİNDE YÜK TRENİN ÇARPTIĞI TRAKTÖR İKİYE AYRILIRKEN, SÜRÜCÜ YARALANDI.

YEŞİLYURT İLÇESİNDE YÜK TRENİN ÇARPTIĞI TRAKTÖR İKİYE AYRILIRKEN, SÜRÜCÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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