Malatya'da kavşağın görüntüsü: otobüs içi kamera çarpışmayı kaydetti

Malatya'da kavşakta otobüs ile ticari aracın çarpışması

Dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Havaalanı Yolu 2. Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana gelen kazada, havalimanı yönüne giden 44 FK 630 plakalı otobüs ile kent merkezi istikametine seyreden 44 BF 507 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ali Yeter ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Yeter hayatını kaybetti, otobüs sürücüsü ile otobüste bulunan iki yolcu yaralandı.

kaza ve yaralananların durumu:

Kazada yaralananlar için olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan otobüs sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazanın meydana geldiği kavşakta seyir yönleri ve aracın hızına ilişkin detaylar soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

otobüs içi kamera görüntüleri ve soruşturma:

Olay anı, otobüsün araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün seyir halinde olduğu sırada kavşakta hafif ticari araçla çarpışma anı ve çarpışmanın ardından araçların savrulması net şekilde görülüyor. Kaydedilen görüntülerin kaza tespit ve sorumluluk belirleme sürecinde önemli rol oynayacağı ifade ediliyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İlgili kurumların ve sağlık ekiplerinin müdahaleleriyle olay yerine ulaşan ekipler, bölgede trafik düzenlemesi yaparak incelemeyi tamamlamaya çalıştı. Kazanın kesin nedenine ilişkin bulgular, olay yeri incelemesi ve kamera kayıtlarının değerlendirilmesiyle netleşecek.

MALATYA'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN OTOBÜS İÇİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI