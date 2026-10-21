Dron kaydı kaçma girişimini bozdu: ehliyeti geri alınan sürücüye 200 bin lira ceza

Olayın gelişimi:

Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerinde yürütülen dron destekli trafik denetimi sırasında ilginç anlar kayda geçti. Denetimi gerçekleştiren Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kontrol noktasını fark eden bir sürücünün aracını yol üzerinde bırakarak yaya olarak bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

Sürücünün kaçma girişimi, denetimde kullanılan dron kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde sürücünün aracını park ettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yürümeye başladığı görüldü.

Denetim ayrıntıları:

Polis ekipleri, dron görüntüleri ışığında durdurdukları kişiye yaptıkları kontrolde sürücünün ehliyetinin daha önce geri alındığını belirledi. Olayın tespitinde kayda alınan görüntüler ve yerinde yapılan kontroller esas alındı.

Yasal işlem ve ceza:

Yapılan işlem sonucunda sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı ve 200 bin lira tutarında para cezası kesildi. Olayın dron ile belgeye alınması, denetim sürecinin etkinliğini gösterdi.

KIRIKKALE'DE TRAFİK DENETİMİNİ FARK EDİNCE ARACINI PARK EDİP HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YÜRÜYEREK UZAKLAŞAN SÜRÜCÜNÜN PLANINI DRON BOZDU. EHLİYETİNİN DAHA ÖNCE GERİ ALINDIĞI BELİRLENEN SÜRÜCÜYE 200 BİN LİRA TRAFİK CEZASI KESİLDİ.