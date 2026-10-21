Samsun'da tamamlanamayan konutlar: kooperatif avukatından '79 üye mağdur' yanıtı

Taraflar ve ortaya çıkan iddialar

Samsun'da 197 dairelik konut projesinden daire alan yaklaşık 70-80 aile, müteahhit ile kooperatif arasında yaşanan uyuşmazlık nedeniyle evlerine kavuşamadıklarını belirterek yetkililerden yardım istemişti. Ailelerin kooperatifin müteahhide satış yetkisi vermemesi nedeniyle inşaatın durduğu iddiasına karşı, S.S. 19 Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifi avukatı Ahmet Gürel yazılı bir açıklama yayımladı.

Gürel, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, Samsun Asliye Ticaret Mahkemesinin kesinleşmiş kararına atıfta bulunarak müteahhidin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve kooperatif üyelerinin de mağdur edildiğini savundu.

İnşaatın durdurulma nedenleri:

Açıklamaya göre inşaat faaliyetleri 8 Kasım 2023 ve 6 Şubat 2024 tarihlerinde Atakum Belediyesi tarafından proje aykırılıkları ve yapı denetim firmasının hak ediş bedellerinin ödenmemesi gerekçeleriyle durduruldu. Gürel, sözleşmede belirlenen yükümlülüklerin müteahhit tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle sözleşmenin feshedilmesinin haklı bulunduğunu belirtti.

Kooperatif üyelerinin mağduriyeti ve tahsilat iddiaları:

Avukat Gürel, kooperatifin asıl mağdurunun üyeler olduğunu vurgulayarak müteahhidin geçmiş projelerinde de benzer usulsüzlüklere imza attığını iddia etti. Buna göre müteahhit bazı bağımsız bölümleri aynı kişilere birden fazla satarak haksız kazanç elde etti, kooperatife kalması gereken 14 daireyi düşük bedellerle elden çıkarıp elde ettiği paralarla yurt dışına kaçtıktan sonra inşaatı yüzde 18 seviyesinde bıraktı.

Gürel, müteahhit A.C.'nin projede kat irtifakı kurulmasını engelleyen bir dava ve ihtiyati tedbir bulunduğu halde inşaata başladığını, Samsun 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden alınan müzekkere ile Atakum Belediyesine başvurarak ruhsat temin ettiğini, buna rağmen 2023 ve 2024 yıllarında da bazı bağımsız bölümleri hem adi sözleşmelerle hem de noterde yapılan sözleşmelerle satarak bedelleri tahsil ettiğini kaydetti.

Avukatın açıklamasında ayrıca A.C.'nin tahsil ettiği paraların tamamını inşaata harcamadığı, sıva, elektrik ve sıhhi tesisat işleri karşılığında daire devri suretiyle bedelsiz iş yaptırdığı, bazı alıcıların ise birden fazla (3-4) daire satın alarak durumu ağırlaştırdığı belirtildi.

Gürel, bu süreçte kooperatif aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davalarında kooperatifin hasım gösterildiğini, bunun da üyeleri mağdur ettiğini ifade etti. Buna karşın, kooperatif yönünden açılan davaların reddedildiğini ve kişilerin ödedikleri bedellerin güncellenmiş değerlerinin A.C.'den tahsiline karar verildiğini vurguladı.

Sonuç olarak avukat, mağduriyet yaşayan kişilerin mahkeme kararları doğrultusunda ve icra yoluyla ödedikleri bedellerin güncellenmiş tutarlarını A.C.'den tahsil edebileceklerini bildirdi ve kooperatifin bu süreçte kusur veya sorumluluğu olmadığını savundu.

SAMSUN'DA KONUT PROJESİNDEN DAİRE SATIN ALAN VE EVLERİNİ TESLİM ALAMADIKLARINI BELİRTEN AİLELERİN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN S.S. 19 MAYIS KENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ AVUKATI AHMET GÜREL YAZILI AÇIKLAMA YAPTI.