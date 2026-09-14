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Malatya’da yeni eğitim yılı 'mayamız birlik' temasıyla başladı

Malatya'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı 'Mayamız Birlik İlk Dersimiz Kardeşlik' temasıyla 879 okulda 146.478 öğrenci ve 12.822 öğretmenle başladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:57

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Malatya’da yeni eğitim yılı 'mayamız birlik' temasıyla başladı

Malatya'da ders zili çaldı

Malatya'da 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası, Malatya Ortaokulu'nda düzenlenen törenle açıldı. İlk ders zilinin çalmasıyla kent genelindeki 879 okulta 146.478 öğrenci ile 12.822 öğretmen yeni döneme 'Mayamız Birlik İlk Dersimiz Kardeşlik' temasıyla başladı.

Törene katılan yetkililer, eğitim hayatının yalnızca akademik başarılardan ibaret olmadığını, aynı zamanda medeniyet bilinci, sorumluluk ve dayanışma duygusunun güçlendirilmesinin de hedeflendiğini vurguladı. Açılış konuşmaları, hem eğitim politikalarına dair beklentileri hem de kentte yürütülen yapılandırma çalışmalarının etkilerini gündeme taşıdı.

Eğitim yaklaşımı ve hedefler:

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, yeni dönemin heyecanını paylaşırken her ilk zilin kurumlar için taşıdığı anlamın altını çizdi. Bakır, okullarda ezberci anlayışın geride bırakılacağını ve 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sınıflarda etkin şekilde uygulanacağını belirtti. Ayrıca güvenlik ve hijyen standartlarının yükseltilmesine yönelik çabaların süreceğini, bununla birlikte dijital bağımlılıkla mücadeleye öncelik vereceklerini ifade etti.

Bakır, son açıklanan uluslararası PISA sonuçlarının kentteki hedefleri pekiştirdiğini söyledi. Bakır'ın sözleri arasında, ülke genelinde okuma becerileri ve fen bilimlerinde OECD ortalamasının üzerinde gelinmesinin Malatya için motivasyon kaynağı olduğuna dair vurgular yer aldı.

Vali'nin mesajı ve deprem sonrası yeniden inşa:

Malatya Valisi Seddar Yavuz, gençlerin medeniyet bilinci ile yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti. Vali Yavuz, 'Kendi köklerinden utanan değil, kendi aslına ve medeniyetine sahip çıkan özgüvenli nesiller yetiştirmeliyiz' diyerek eğitimin sadece bilgi aktarımı değil, bilgiyi yaşama geçirme süreci olduğunu belirtti.

Vali Yavuz, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara da değinerek, kentte 125.239 bağımsız bölümün yapıldığını ve şehrin yeniden ayağa kaldırılmasının bu dayanışma örneğiyle mümkün olduğunu söyledi. Tören, konuşmaların ardından çalınan ilk ders ziliyle sona erdi.

MALATYA’DA YENİ EĞİTİM YILI İLK DERS ZİLİYLE BAŞLADI

MALATYA’DA YENİ EĞİTİM YILI İLK DERS ZİLİYLE BAŞLADI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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