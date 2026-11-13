Dolar 50,3619 +0,16%
Euro 55,6958 +0,14%
Bist 11.868,57 +0,49%
Altın Gram 6.297,93 +0,11%
EUR/USD 1,1056 -0,03%
Brent Petrol 96,82 +1,04%
--°

Malatya'daki s-70 kazasında enkaz parçaları tırla taşınıyor

Yeşilyurt Samanköy'de S-70 tipi helikopter kazasında yürütülen arama ve tarama çalışmalarında toplanan enkaz parçaları tırlara yüklenip taşınıyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 16:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'daki s-70 kazasında enkaz parçaları tırla taşınıyor

kaza sonrası çalışmalar

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde dün saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Kazada helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu.

Kaza sonrası bölgede başlatılan enkaz kaldırma, arama ve tarama çalışmaları kapsamında helikoptere ait parçalar ve kazaya ilişkin bulgular toplandı.

enkaz kaldırma ve taşınması:

Toplanan enkaz parçaları ayrıştırıldıktan sonra tırlara yüklenerek bölgeden taşınıyor. Taşıma çalışmaları, toplanan malzemelerin saha dışına çıkarılması amacıyla yürütülüyor.

arama ve tarama faaliyetleri:

Yetkililer, çalışmalarda genel olarak sona gelindiğini bildirirken ekiplerin kaza alanındaki arama ve tarama faaliyetlerini hâlâ sürdürdüğü aktarıldı. Alanda bulunan bulguların kayda alınması ve lojistik taşımaya hazırlanması işlemleri devam ediyor.

Malatya&#039;da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında enkaz parçaları tıra yüklenerek...

Malatya'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında enkaz parçaları tıra yüklenerek taşınıyor

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Siber suç ağında 472 milyon liralık işlem tespit edildi, bir kişi tutuklandı
images

Karabük'te mobilya yüklü kamyonetin motoru yandı, itfaiye söndürdü
images

Yüreğir'de banyo kapısının ardına saklanan firari 23 yıl 5 ay hapisle yakalandı
images

Tek bıçak darbesiyle ölen erkeğin davası: sanığa haksız tahrik indirimiyle 15 yı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karabük'te mobilya yüklü kamyonetin motoru yandı, itfaiye söndürdü

Antalya'daki COP31'de Marmaris vurgusu: yerel yönetimler karar masasında olmalı

Çanakkale mirasını taşıyan mobil müze Devrek’te buluştu

Enkazdan yükselen anka kuşu, Türkiye'nin dirençli şehir modelini COP31'e taşıdı

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor