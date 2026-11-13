Malatya'daki s-70 kazasında enkaz parçaları tırla taşınıyor

kaza sonrası çalışmalar
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde dün saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Kazada helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu.
Kaza sonrası bölgede başlatılan enkaz kaldırma, arama ve tarama çalışmaları kapsamında helikoptere ait parçalar ve kazaya ilişkin bulgular toplandı.
enkaz kaldırma ve taşınması:
Toplanan enkaz parçaları ayrıştırıldıktan sonra tırlara yüklenerek bölgeden taşınıyor. Taşıma çalışmaları, toplanan malzemelerin saha dışına çıkarılması amacıyla yürütülüyor.
arama ve tarama faaliyetleri:
Yetkililer, çalışmalarda genel olarak sona gelindiğini bildirirken ekiplerin kaza alanındaki arama ve tarama faaliyetlerini hâlâ sürdürdüğü aktarıldı. Alanda bulunan bulguların kayda alınması ve lojistik taşımaya hazırlanması işlemleri devam ediyor.
Malatya'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında enkaz parçaları tıra yüklenerek taşınıyor
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