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şarampole yuvarlanan araçta iki kişi yaralandı

Sarıkamış Çamyazı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole uçtu; 2 kişi yaralandı, ekipler kurtarma çalışması yürüttü.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

şarampole yuvarlanan araçta iki kişi yaralandı

Kaza Çamyazı köyü mevkiinde meydana geldi

Sarıkamış'tan Çamyazı'ya seyir halinde olan bir aracın sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki şarampole savrularak uçuruma yuvarlandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kurtarma çalışması:

Kaza sonrasında uçurumda mahsur kalan yolculara ulaşabilmek için ekipler hızla çalışma başlattı. İtfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin koordineli müdahalesiyle uçurumda bulunan iki yaralı araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralılar, ambulanslarla alınarak tedavi edilmek üzere Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanedeki tedavi süreçleri hakkında yetkililerden henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Kaza yerinde yapılan ilk incelemelerde sürücünün neden hakimiyeti kaybettiğine ilişkin net bir tespit yapılmadı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve trafik güvenliğini sağlamak üzere bölgedeki kontrollerin artırıldığı belirtildi.

Yetkililer, benzer kazaların önüne geçmek için sürücülerin hız, yol koşulları ve emniyet kemeri kullanımına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Kaza ile ilgili gelişmeler geldikçe ilgili kurumlar tarafından kamuoyuna bilgi verilecek.

Sarıkamış’ta feci kaza: Araç şarampole uçtu, 2 kişi yaralandı

Sarıkamış’ta feci kaza: Araç şarampole uçtu, 2 kişi yaralandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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