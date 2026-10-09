Maltepe'de çöken binada enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Maltepe Cevizli'de çöken 7 katlı binanın ardından

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın üçüncü katında, 8 Ekim sabah saat 05.40 sıralarında çökme meydana geldi. Olayın ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kısa sürede seferber olan ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarılırken, 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının son durumu:

Ekipler dün sabah saatlerinden itibaren aralıksız çalıştı. Arama kurtarma faaliyetleri sırasında enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin kimlik tespitleri yapıldı; hayatını kaybedenler arasında Gülce Turhan, Ahmet Muhammet İnan, Zeynep İnan, Mesut Bilece ve Hüseyin Özkurt bulunuyor. Yaralı ve kurtarılan kişilere olay yerinde sağlık müdahalesi uygulandı ve gerekli sevk işlemleri gerçekleştirildi.

Enkaz kaldırma ve havadan görüntüler:

Yaşanan facianın ardından geriye kalan yıkıntılar ve enkazın kaldırılma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin gece boyunca devam eden çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar yoğun şekilde devam etti; bölgedeki operasyonlar sırasında çalışmanın boyutu ve enkazın durumu havadan görüntülere yansıdı. Olayla ilgili resmi soruşturmanın ve detaylı incelemelerin sürdüğü, çökmenin nedeninin henüz bilinmediği bildirildi.

Yetkililer, arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma ve güvenlik tedbirlerine ağırlık verileceğini açıkladı. Bölgedeki çalışmalarda görevli ekiplerin koordinasyonu ve vatandaşların güvenliği öncelikli olarak sağlanmaya devam ediliyor.

Maltepe'de çöken binada çalışmalar sürüyor