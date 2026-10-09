Sancaktepe'nin önceliği hizmet: 2027 mali bütçesi meclisten geçti

Sancaktepe Belediyesi meclisi 2027 bütçesini kabul etti:

Sancaktepe Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı üçüncü oturumu, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 2027 Yılı Performans Programı, 2027 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı ile 2027 Mali Yılı Bütçesi görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda 13 milyar 545 milyon TL tutarındaki bütçe oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkan Alper Yeğin'in sunumu ve stratejik planın vurguları:

Toplantı öncesinde meclis üyelerine kapsamlı bir sunum yapan Başkan Alper Yeğin, Sancaktepe Belediyesi Stratejik Planı’nın vatandaş odaklı yönetim anlayışının en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti. Yeğin, planın hazırlanma sürecinde katılımcılık ve sahiplenmenin rolüne işaret ederek, ilçede düzenlenen çalıştaylarda komşuların görüş ve önerilerinin dikkatle dinlendiğini aktardı.

Yeğin konuşmasında, "Sancaktepe’de yaşayan her vatandaşımızı; kültürden sanata, eğitimden spora, sağlıktan sosyal yaşama kadar her alanda ülke ekonomisinin zorluklarına rağmen mağdur bırakmadan hizmetle buluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı ve stratejik plan ile bütçenin bu yaklaşım doğrultusunda hazırlandığını vurguladı.

Görüşmeler, projeler ve meclis süreci:

Toplantıda meclis üyeleri, 2027 yılı performans programı ve bütçe kalemlerini tek tek ele alıp oyladı. Sunumda, Sancaktepe Belediyesi ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülen projeler hakkında bilgi verildi; göreve gelinen günden bu yana ilçede atılan adımların ve hayata geçirilen 107 projenin altı çizildi.

Meclis salonunda yapılan değerlendirmelerin ardından bütçe kabul edilirken, Başkan Yeğin emeği geçen çalışma arkadaşlarına, meclis üyelerine ve Sancaktepe sakinlerine teşekkür etti. Karar, ilçenin öncelikli hizmet alanlarını destekleyecek bir planlama ve finansman zemini oluşturmayı amaçlıyor.

Oylamayla kabul edilen 2027 bütçesi, performans programı ve yatırım planlarıyla birlikte uygulamaya alınacak; ilçe yönetimi, stratejik plan çerçevesinde hizmet ve projelerin takibini sürdürecek.

BAŞKAN ALPER YEĞİN