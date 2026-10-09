Sevgi 68 yıllık eşini ayağa kaldırdı

tire'de bir görüntü:

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan terzi ustası 87 yaşındaki Recai Tekkurşun, yıllardır süren evliliğinin verdiği bağ sayesinde zorlukları aştı. Uzun süre yürümekte güçlük çeken Recai usta, haftalar süren hastane ayrılığının ardından yatağa bağımlı olarak eve getirilen eşiyle karşılaşınca, tüm engellere rağmen ayağa kalktı.

anların kaydedildiği anlar ve aile tepkisi:

Evdeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, güçlükle de olsa adım atan Recai Tekkurşun'un 68 yıllık hayat arkadaşı 83 yaşındaki Leziz Tekkurşun'a sarılışı yer aldı. Aile fertleri o anlarda duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve izleyenlerin yüreğini ısıttı.

aileden gelen açıklama:

Çiftin kızı Canan Tekkurşun, paylaştığı videonun amacını anlattı: 'Dün ben sosyal medya hesabımdan bir video paylaştım. 68 yıllık annemin ve babamın videosunu. Aslında bu videoda verilmek istenen mesaj 'ölüm bizi ayırana dek' mesajıydı.' Canan Tekkurşun, babasının huzursuz bacak sendromu nedeniyle normalde tek başına kalkıp yürümede zorluk çektiğini, ancak annesini görünce bu zorluğu aştığını ve ona 'Hoş geldin' dediğini aktardı.

Recai ve Leziz Tekkurşun çiftinin 68 yıllık birlikteliği ve Recai ustanın eşini karşılamak için gösterdiği çaba, hem aile içinde hem de sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu olay, uzun süreli bağlılığın günlük hayatın zorluklarında nasıl güçlü bir etki yaratabileceğine dair içten bir örnek olarak paylaşıldı.

RECAİ TEKKURŞUN VE LEZİZ TEKKURŞUN GENÇLİKLERİ