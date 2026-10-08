Dolar 49,3210 +0,25%
Euro 55,3065 +0,40%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.593,84 +0,03%
EUR/USD 1,1216 +0,15%
Brent Petrol 103,92 -0,35%
--°

Mardin'de çocukların trafik bilinci mobil eğitimle güçlendiriliyor

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına ait mobil araçlarla öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik bilinci kazandırdı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 22:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Mardin'de çocukların trafik bilinci mobil eğitimle güçlendiriliyor

Mardin'de mobil trafik eğitimi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, jandarma ekipleri çocuklara yönelik trafik eğitimi verdi. Eğitimler, Jandarma Genel Komutanlığına ait Mobil Trafik Eğitim Araçları kullanılarak gerçekleştirildi ve katılımcılara hem teorik hem uygulamalı bilgiler aktarıldı.

etkinlikte neler anlatıldı:

Eğitim kapsamında öğrencilere güvenli karşıdan karşıya geçme kuralları, yaya güvenliği önlemleri ve emniyet kemeri kullanımı gibi temel trafik kuralları hem sözlü hem pratik olarak öğretildi. Uygulamalı bölümde çocukların öğrendiklerini pekiştirmesine olanak sağlandı.

amaç ve sürdürülecek çalışmalar:

Etkinliğin öncelikli amacı çocuklarda trafik bilinci oluşturmak olarak açıklandı. Jandarma ekiplerinin, çocuklar, gençler ve yetişkinler için trafik konusunda bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

Yerel uygulamalarla desteklenen bu eğitimlerin, trafikte güvenli davranışların benimsenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

MARDİN’DE JANDARMA EKİPLERİ ÇOCUKLARA YÖNELİK MOBİL TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.

MARDİN’DE JANDARMA EKİPLERİ ÇOCUKLARA YÖNELİK MOBİL TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kampüs güvenliği için kapsamlı koordinasyon toplantısı
images

Muratlı’da okul servislerinde eğitim ve sıkı denetimle öğrenci güvenliği hedefi
images

DPÜ oryantasyonunda Tarih Birliği kampüste ilgi odağı oldu
images

Anaokulun küçük ziyaretçileri Yavuz Selim itfaiyesinde işleyişi gözlemledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Kilis'te rögar kapağına çarpma sonrası motosiklet 28 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı

Ağaçkonak'ta tabancasını temizlerken sol ayağından yaralanan imam hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da iş çıkışı hedef seçilen kadın yol ortasında darp edildi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı