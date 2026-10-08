Mardin'de çocukların trafik bilinci mobil eğitimle güçlendiriliyor

Mardin'de mobil trafik eğitimi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, jandarma ekipleri çocuklara yönelik trafik eğitimi verdi. Eğitimler, Jandarma Genel Komutanlığına ait Mobil Trafik Eğitim Araçları kullanılarak gerçekleştirildi ve katılımcılara hem teorik hem uygulamalı bilgiler aktarıldı.

etkinlikte neler anlatıldı:

Eğitim kapsamında öğrencilere güvenli karşıdan karşıya geçme kuralları, yaya güvenliği önlemleri ve emniyet kemeri kullanımı gibi temel trafik kuralları hem sözlü hem pratik olarak öğretildi. Uygulamalı bölümde çocukların öğrendiklerini pekiştirmesine olanak sağlandı.

amaç ve sürdürülecek çalışmalar:

Etkinliğin öncelikli amacı çocuklarda trafik bilinci oluşturmak olarak açıklandı. Jandarma ekiplerinin, çocuklar, gençler ve yetişkinler için trafik konusunda bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

Yerel uygulamalarla desteklenen bu eğitimlerin, trafikte güvenli davranışların benimsenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

MARDİN’DE JANDARMA EKİPLERİ ÇOCUKLARA YÖNELİK MOBİL TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.