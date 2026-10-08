Maltepe'de çöken binadan çıkarılan eş konuştu: binamız eskiydi, çatlakları görmedim

Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesi sonrası yaşananlar

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta saat 05.40 sıralarında meydana gelen çökmede, binanın üç katında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. İhbar üzerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi.

arama kurtarma çalışmaları:

Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 8 kişi sağ olarak çıkarılırken, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ekipler olası diğer mağdurlar için çalışmalarını sürdürdü.

mahallelinin ve eşinin ifadeleri:

Enkazdan sağ çıkan ve binanın 5'inci katında oturduğu belirtilen vatandaşın eşi Seriye Bala, yaşananları şöyle anlattı: "Ben evde yoktum, eşim evdeydi, hepsi evdeydiler. Karanlıkmış, fener almış eline, sonra da itfaiye çıkarmış. Komşularımızı da çıkarttılar ama ben görmedim nasıl çıkarttıklarını. Binanın daha önce çatladığı görüntüleri ben görmedim; gruptan yollamışlar ama izlemedim. Ama binamız eskiydi zaten; herkes oturmaya devam ediyordu. Kolonların kesilip kesilmediğini bilmiyorum ama niye kessinler ki? Herhalde kesmemişlerdir."

Maltepe'de eşi göçükten çıkan kadın konuştu: "Çatlakları görmedim ama binamız eskiydi zaten"