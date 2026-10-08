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Kestel'de tartışma kanlı bitti: arkadaşını öldüren şüpheli yakalandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde tartışma sırasında silahla vurulan Ozan Bektaş öldü; kaçan şüpheli Can K. kısa sürede yakalandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 19:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kestel'de tartışma kanlı bitti: arkadaşını öldüren şüpheli yakalandı

Olayın ayrıntıları:

Bursa'nın Kestel ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma büyüdü ve tartışma sırasında yanındaki silahla ateş açıldı. Olayda Ozan Bektaş olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın nedeni yetkililerce henüz açıklanmadı.

Polisin çalışması:

Silah seslerinin ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, olay yerinde inceleme başlattı. Kaçan şüpheli için geniş çaplı çalışma yürütüldü ve ekiplerin kısa sürede yaptığı operasyon sonucunda Can K. yakalanarak gözaltına alındı. Polis soruşturması sürüyor.

Cenaze töreni ve soruşturmanın seyri:

Hayatını kaybeden Ozan Bektaş için Kestel Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yetkililer, olayla ilgili delil toplama ve tanık ifadelerinin alınmasına devam edildiğini belirtti. Adli süreç ile yürütülen soruşturma kapsamındaki işlemler devam ediyor.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve adli işlemler tamamlandıkça kamuoyuna bilgi verilecek. Güvenlik birimleri, benzer olayların aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Arkadaşların tartışmasında kan aktı, silahla vurularak öldürüldü

Arkadaşların tartışmasında kan aktı, silahla vurularak öldürüldü

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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