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eskişehir'de yeğeni tarafından vurulan amca toprağa verildi

Eskişehir'de 15 yaşındaki yeğeni A.A. tarafından vurulan Muhammed Aslanoğlu (31), Muttalip Orta Mahalle Camii'ndeki törenle toprağa verildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 18:46

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

eskişehir'de yeğeni tarafından vurulan amca toprağa verildi

cenaze töreni ve güvenlik önlemleri:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Karadere Mahallesinde meydana gelen olayda hayatını kaybeden Muhammed Aslanoğlu (31) için köy camisinde tören düzenlendi. Aslanoğlu, Muttalip Orta Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Muttalip Orta Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

olayın özeti:

Olayda, iddialara göre 15 yaşındaki yeğeni A.A. tarafından tabancayla vurulan Aslanoğlu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüphelinin mevcut durumda Eskişehir'de cezaevinde tutuklu olduğu bildirildi. Olayın yaşandığı yer ve tarafların isimleri, yetkililerce paylaşılan bilgiler doğrultusunda korunmuştur.

törenden ayrıntılar:

Cenaze törenine, şüphelinin babası G.A. jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Tören sırasında şüphelinin diğer üç erkek kardeşi saf tuttu; defin işlemleri esnasında Aslanoğlu'nun kardeşleri ve yakınlarının feryatları dikkat çekti. Cenaze dualar eşliğinde toprağa verildikten sonra G.A. yeniden cezaevine götürüldü.

Tören ve defin sürecinde jandarma gözetimi altında sağlanan güvenlik önlemleri, ailenin ve köy halkının yoğun duygusal tepkileriyle birlikte yürütüldü. Yaşananlar, yakınları tarafından gözyaşları ve dualarla karşılandı.

ESKİŞEHİR’DE 15 YAŞINDAKİ YEĞENİ TARAFINDAN TABANCAYLA VURULARAK HAYATINI KAYBEDEN MUHAMMED...

ESKİŞEHİR’DE 15 YAŞINDAKİ YEĞENİ TARAFINDAN TABANCAYLA VURULARAK HAYATINI KAYBEDEN MUHAMMED ASLANOĞLU, KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ. CEZAEVİNDE TUTUKLU BULUNAN ŞÜPHELİNİN BABASI G.A. İSE CENAZEYE JANDARMA GÖZETİMİNDE GETİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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