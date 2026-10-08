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Maltepe'de çöken binanın enkazından çıkan iki cenaze Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta saat 05.40'ta 7 katlı binanın üç katı çöktü; 2 kişi hayatını kaybetti, cenazeler Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 18:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Maltepe'de çöken binanın enkazından çıkan iki cenaze Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Olayın ayrıntıları:

İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen çökme, çevrede büyük paniğe yol açtı. Saat 05.40 civarında, 7 katlı binanın üç katında çökme yaşandığı bildirildi. Olayın ardından bölgeye intikal eden ekipler, kısa sürede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Çalışmalar sırasında enkaz altında kalanlarla ilgili arama kurtarma faaliyetleri sürdürülürken, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır hasar gören binada iki kişinin daha enkaz altında olduğu ve arama kurtarma ekiplerinin bu kişilere ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdığı bildirildi.

Kurtarma çalışmaları ve cenazelerin taşınması:

Enkazdan çıkarılan cenazelerin kimlik tespit işlemleri ve inceleme amacıyla sevki yapıldı. Enkazda hayatını kaybedenlerin Gülce Dora Turhan ve Ahmet Muhammet İnan olduğu belirtilirken, her iki cenaze de resmi işlemler için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay yerinde görevli birimler ve arama kurtarma ekipleri, enkazda olabilecek diğer kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na...

Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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