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Maltepe'de enkazda kimliği belirlenen üç kişinin kurtarılması yıkımdan sonra planlanıyor

Maltepe Cevizli'de çöken 7 katlı binanın enkazında Zeynep İnan, Mesut Bilece ve Hüseyin Özyurt'un kimliği belirlendi; kurtarma yıkımdan sonra yapılacak.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 20:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Maltepe'de enkazda kimliği belirlenen üç kişinin kurtarılması yıkımdan sonra planlanıyor

Maltepe'de çöken binada üç kişinin kimliği tespit edildi

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta sabah saat 05.40 sıralarında bir binanın üç katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla enkazdan ilk etapta 8 kişi sağ olarak çıkarıldı, enkazdan çıkartılan 2 kişi yaşamını yitirdi.

enkaz altındakilerin durumu:

Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında olduğu belirlenen üç kişinin kimlikleri açıklandı: Zeynep İnan, Mesut Bilece ve Hüseyin Özyurt (64). Yetkililer, bu kişiler için yapılan tespitlerin tamamlandığını, ancak güvenlik gerekçesiyle hemen çıkarma yapılamayacağını bildirdi.

kurtarma planı ve yıkım süreci:

Yetkililer, enkaz altındakilerin çıkarılmasına ilişkin işlemlerin binanın yıkımının tamamlanmasının ardından gerçekleştirileceğini açıkladı. Kurtarma ekipleri, çevre güvenliğini sağlamak, rutin arama taramalarını sürdürmek ve yıkım çalışmalarını koordine etmek için bölgede seferber oldu. Olayla ilgili soruşturma ve zemin incelemeleri devam ediyor; çökmenin nedenine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

Vatandaşların ve çevredekilerin güvenliği için bölgeye girişler sınırlı tutulurken, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sürüyor.

Maltepe&#039;de enkaz altındaki 3 kişinin isimleri belli oldu

Maltepe'de enkaz altındaki 3 kişinin isimleri belli oldu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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