Maltepe'de yolda alevlenen BMW kullanılmaz hale geldi

Olayın gelişimi:

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi, Büyükbakkalköy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki BMW marka otomobil aniden alev aldı. Sürücü yangını fark eder etmez aracı yol kenarına çekti ve ilk müdahaleyi yangın tüpüyle yaptı.

Müdahale ve hasar:

Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü ancak araç, yoğun yangın sonucu adeta küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Soruşturma ve süreç:

Yangının çıkış sebebine ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili polis ekipleri çevresel görgü tanıklarının ifadelerini alırken, itfaiye de teknik tespit çalışmalarını sürdürüyor.

MALTEPE'DE SEYİR HALİNDEYKEN YANAN OTOMOBİL KÜLE DÖNEREK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.