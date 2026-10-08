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Maltepe'deki çöküşte yaşamını yitiren İnan'ın cenazesi aileye verildi

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katının çökmesi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Muhammet İnan'ın otopsisi tamamlandı, cenazesi aileye teslim edildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 20:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Maltepe'deki çöküşte yaşamını yitiren İnan'ın cenazesi aileye verildi

Maltepe'de İnan'ın cenazesi aileye teslim edildi

İstanbul Maltepe'de erken saatlerde meydana gelen bina çöküşünde yaşamını yitiren Ahmet Muhammet İnan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

olayın yaşandığı yer ve zaman:

Olay, Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada saat 05.40 sıralarında gerçekleşti. Binanın 3 katında çökme meydana gelmiş, enkazda iki kişi hayatını kaybetmişti.

otopsi ve teslim süreci:

Enkazdan çıkarılan cenazeler, adli inceleme için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Ahmet Muhammet İnan'ın cenazesi, kurumdaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

defin işlemlerine ilişkin bilgilendirme:

Yetkililer veya aile tarafından cenazenin defin işlemleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı; konuya ilişkin resmi bilgi paylaşımı bekleniyor.

Maltepe’de hayatını kaybedenlerden Ahmet Muhammet İnan’ın cenazesi ailesine teslim edildi

Maltepe’de hayatını kaybedenlerden Ahmet Muhammet İnan’ın cenazesi ailesine teslim edildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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