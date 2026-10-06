Maltepeli gençlerin senfonik adımı: belediye orkestrası ilk provasını yaptı

Maltepe belediyesi gençlik senfoni orkestrası sahneye hazırlanıyor

Maltepe Belediyesi tarafından 14-24 yaş aralığındaki Maltepeli genç müzisyenleri bir araya getiren Maltepe Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası (MBGSO), Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ilk provasını gerçekleştirdi. Yeni dönem çalışmalarının başında orkestrayı yöneten Orkestra Şefi Utku Barış Andaç yer aldı.

Orkestranın kuruluşu, gençleri çok sesli müzik üretimiyle tanıştırmayı, akademik disiplin ve sahne deneyimi kazandırmayı amaçlıyor. Çalışmalar, bireysel teknik gelişimin yanı sıra toplu çalma kurallarına ve sahne yönetimine odaklanacak şekilde planlandı.

orkestra vizyonu ve repertuvarı:

Andaç, orkestranın yalnızca klasik repertuvara sıkışmayacağını; "klasik müzikten çağdaş eserlere, film müziklerinden caz, latin ve folklorik repertuvara uzanan geniş bir yelpazeyi kucaklayan" bir sanat inisiyatifi olacağını belirtti. Ayrıca orkestranın bir kültür laboratuvarı işlevi görmesini hedeflediklerini vurgulayarak, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi profesyonel bir sanat çatısı altında bir araya getirdik. Bu vizyoner oluşum, Maltepe’nin kültür-sanat kimliğine kurumsal, sürdürülebilir ve prestijli bir değer katacaktır" dedi.

Orkestranın eğitim ve performans döngüsü, gençlerin farklı türlerde eserlerle tanışmasını ve toplu çalışmanın getirdiği müzikal farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, yerel dinamiklerle evrensel müzik mirasını buluşturmaya odaklanıyor.

ilk prova izlenimleri ve konser hedefi:

Andaç, orkestranın hem sezon açılışında hem de Cumhuriyet Bayramı konseri kapsamında izleyiciyle buluşmaya hazırlandığını duyurdu: "Bu orkestranın en büyük misyonu; gençlerin kolektif bilinçle, çoksesli müzikle neleri başarabileceğini Maltepe’ye ve İstanbul’a, ardından tüm Türkiye’ye ve uluslararası sahnelere duyurmak olacak. Bir orkestranın doğuşuna tanıklık etmek ve Cumhuriyet coşkusunu bizlerle paylaşmak isteyen tüm Maltepelileri ve müzikseverleri konserimize bekliyoruz."

Orkestrada yer alan genç müzisyenler ilk prova deneyimlerini de paylaştı. Keman öğrencisi Çağla Nisan Şen, "Bu orkestrada çalmak, bir parçası olmak, bir olmak çok güzel hissettiriyor. Beraber müzik çalmanın getirdiği keyif dışında disiplin, sahne deneyimi kazandırıyor. Sahneye çıkma olanağı sağlıyor. Bu paha biçilemez" diye konuştu. Çayan Yavuz ise, "Çalışma disiplini kazanmak yeni gelen arkadaşlar için çok önemli. Burada edineceğimiz bilgi birikimi çalışma ve kültür hayatına entegre olmamızı sağlayacak ve bizlere hayat dersi olacak" ifadelerini kullandı.

MBGSO, gençlere hem sanatsal gelişim hem de topluluk bilinci kazandırmayı hedefleyen uzun soluklu bir proje olarak tanımlanıyor. İlk prova, orkestranın gelecekteki programları ve performansları için umut verici bir başlangıç niteliği taşıdı.

MALTEPE BELEDİYESİ’NİN 14-24 YAŞ ARALIĞINDAKİ MALTEPELİ GENÇ MÜZİSYENLERİ BİR ARAYA GETİRDİĞİ MALTEPE BELEDİYESİ GENÇLİK SENFONİ ORKESTRASI (MBGSO) İLK PROVASINI YAPTI.