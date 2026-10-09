Mamdani Trump'a çağrı yaptı: ICE'in vurduğu göçmenin serbest bırakılmasını istedi, sonuç alamadı

Olayın gelişimi:

Manhattan'a bağlı Marble Hill bölgesinde, yerel saatle 16.04 civarında düzenlenen federal operasyonda Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının 5 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu araca ateş açması sonucu 28 yaşındaki Oscar Belgal boynundan yaralandı. New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch, güvenlik kamerası kayıtları ve olay yerinde bulunan delillere dayanarak en az bir ICE ajanının 7 el ateş ettiğini bildirdi.

Tisch, sürücünün aracını geri geri park etmeye çalıştığı sırada sivil kıyafetli bir federal görevlinin silahını çekip sürücü tarafındaki cama yaklaştığını, başka bir görevlinin de aracın ön farı bölgesine ilerlediğini anlattı. Silahın ateşlendiği an güvenlik kameralarına yansımadı; ancak olay yerinde en az 7 boş kovan, aracın ön camında kurşun hasarı ve arka camında kırıklar tespit edildi.

Yaralı ve araçtaki çocuk:

Tisch, polis ekiplerinin olay yerine vardıklarında yüzleri maskeli ve inşaat yeleği giyen federal ajanlarla karşılaştığını, yaralının elleri kelepçeli halde yerde oturur durumda bulunduğunu ve ekiplerin derhal müdahale ederek yaralıyı polis aracına aldığını söyledi. Yaralının kimliği Oscar Belgal olarak açıklandı. Aracın arka koltuğunda bulunan 5 yaşındaki erkek çocuğun fiziksel olarak zarar görmediği, bir aile üyesinin yanında güvende olduğu belirtildi. Federal makamların soruşturmayı devraldığı ifade edildi.

Belediye başkanının tepkisi:

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, olay yerinde düzenlenen basın toplantısında ICE ajanlarının operasyon yöntemlerini sert sözlerle eleştirdi. Mamdani, operasyonun okul çıkış saatinde, ailelerin ve çocukların bulunduğu bir bölgede gerçekleştiğine dikkat çekti; ajanların yüzlerini maskeyle kapattığını ve inşaat yeleği giydiklerini belirterek bunun ajanları ayırt etmeyi zorlaştırdığını söyledi.

Mamdani ayrıca yaralı göçmenin serbest bırakılması için ABD Başkanı Donald Trump ve İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin ile telefon görüşmeleri yaptığını; "Son 2 saattir Başkan Trump ve Bakan Mullin ile telefonda görüşerek ICE ajanlarının vurduğu kişinin serbest bırakılmasını istedim. Ancak bu görüşmeler sonuçsuz kaldı" sözlerini kullandı. Mamdani, birkaç dakika önce ICE'in yaralı kişiyi resmi işaret bulunmayan bir araca bindirerek hızla götürdüğünü aktardı.

Mamdani, "Bugün yaşananlar tam anlamıyla bir rezalettir" diyerek olaya tepki gösterdi ve ICE'ı "özüne kadar çürümüş bir kurum" olarak nitelendirdi. Kendisinin de göçmen olduğuna vurgu yapan Mamdani, New York'ta yaşayan yaklaşık 3 milyon göçmene bunun "güvende olup olmadıkları ve buraya ait olup olmadıkları" sorularını sordurduğunu ifade etti. Belediye başkanı, ICE'ın New York'taki faaliyetlerinin kamu güvenliğini tehdit ettiğini savunarak federal kurumun kaldırılmasını talep etti.

Protestolar ve güvenlik durumu:

Olayın ardından Marble Hill'de başlayan protestolar büyüyerek, yaralının tedavi gördüğü New York-Presbyterian Allen Hastanesi önüne kadar uzandı. Yüzlerce gösterici ICE karşıtı sloganlar attı; polisle bazı göstericiler arasında arbede yaşandı, barikatlara müdahale ve su şişesi fırlatma gibi olaylar nedeniyle bazı kişiler gözaltına alındı. Hastane çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

NYPD bilgileri ve failin geçmişi:

Komiser Tisch, NYPD'nin operasyona katılmadığını ve silahlı saldırı anında bölgede polis görevlisi bulunmadığını vurguladı. Tisch, yaralanan kişinin sol kulağının hemen altından boynuna isabet eden kurşunla yaralandığını ve olay yerinde bulunan delillerin bu durumu desteklediğini söyledi.

Tisch ayrıca Belgal'in geçmişine dair bilgi vererek, Belgal'in 2023 yılında "dördüncü derece büyük çaplı hırsızlık" suçunu kabul ederek 5 yıl denetimli serbestlik cezası aldığını ve 2025 yılındaki uyuşturucu satışı suçlamasına ilişkin davanın halen devam ettiğini aktardı.

Ulusal yankılar:

ICE operasyonlarına karşı ülkede yükselen tepkiler arasında, Donald Trump'ın ikinci döneminin başladığı 20 Ocak 2025'ten bu yana federal göçmenlik ajanlarının en az 21 kişiyi vurduğu ve bunlardan 7'sinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Bu vakalar federal operasyonlara karşı geniş çaplı protestolara yol açmaya devam ediyor.

Olayla ilgili federal soruşturma sürüyor; NYPD ve federal yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının 5 yaşındaki çocuğun bulunduğu araca 7 el ateş ederek 28 yaşındaki göçmen Oscar Belgal'i yaralamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini, ancak yaralı göçmenin serbest bırakılmasını sağlayamadığını belirtti. Olayın ardından başlayan ICE karşıtı protestolar büyürken, New York Polis Komiseri Jessica Tisch silahlı müdahalenin ayrıntılarını açıkladı.