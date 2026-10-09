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TFF yönetimi olağanüstü toplanıyor

TFF Yönetim Kurulu, 'hakemler dosyası' soruşturması, yaşanan istifalar ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından Riva'da olağanüstü toplanıyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

TFF yönetimi olağanüstü toplanıyor

TFF yönetim kurulundan olağanüstü toplantı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu başkanlığında kısa süre içinde olağanüstü toplanacak. Toplantı çağrısı, federasyon içindeki son gelişmelerin ve resmi soruşturmanın ardından geldi.

toplantının ana gündem maddeleri:

Toplantıda öncelikli olarak 'hakemler dosyası' soruşturması bağlamında yönetimde yaşanan istifalar değerlendirilecek. Özellikle Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifası ve şu anki tutukluluk durumu sonrası kurulun yeni yapılanması masaya yatırılacak. Ayrıca olağanüstü seçimli genel kurul ihtimali toplantının kritik gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Federasyonda ayrıca A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın durumu, genel sekreterlik görevinin boşalması nedeniyle Abdullah Ayaz'ın yerine yapılacak atama ve yaklaşan yayın ihalesinin çerçevesi de görüşülecek.

süreç, açıklama ve olası sonuçlar:

Toplantı öncesinde TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, tesislerdeki camide cuma namazını kıldı; Hacıosmanoğlu namaz sonrası basın mensuplarına toplantı sonrası gerekli açıklamayı yapacağını belirtti. Yönetim kurulunun alacağı kararlar, MHK yapılanması, federasyon iç yönetimi ve milli takım kadro sürecine yönelik yön tayin edici nitelikte olacak.

Federasyonun toplantıda atayacağı isimler ve izleyeceği yol haritası, hem iç organizasyon hem de yayın ve mali konulara ilişkin yakın dönem uygulamalarını doğrudan etkileyecek. Olağanüstü seçimli genel kurul kararı söz konusu olursa, federasyonun idari yapısında daha geniş çaplı değişiklikleri gündeme getirebilecek.

Başkanlık makamından yapılacak resmi açıklama toplantının hemen ardından bekleniyor; federasyon kaynakları, alınacak kararların ilke ve usullere uygun şekilde açıklanacağını bildiriyor.

Olağanüstü seçimli genel kurul gündeminin de değerlendireceği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)...

Olağanüstü seçimli genel kurul gündeminin de değerlendireceği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu toplantısı kısa süre içinde başlayacak. Cuma namazı çıkışında basın mensuplarına konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yönetim kurulu toplantısının ardından gerekli açıklamayı yapacağını dile getirdi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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