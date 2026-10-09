Üçevler’de Şadi Özdemir’le akşam çayı: herkese eşit hizmet sözü

Üçevler’de Şadi Özdemir’le akşam çayı buluşması gerçekleştirildi

Nilüfer Belediyesi’nin mahallelerde doğrudan iletişim kurma hedefiyle sürdürdüğü 'Şadi Başkan’la Akşam Çayı' serisinin son durağı Üçevler Mahallesi oldu. Muhtarlık yanında kurulan alanda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, taleplerini ve önerilerini belediye yetkililerine birinci ağızdan iletme fırsatı buldu.

Mahallede hizmet tanıtımı ve sağlık uygulamaları:

Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile Üçevler Mahalle Muhtarı Sibel Uzun katıldı. Alanda belediye hizmetlerinin tanıtımı yapılırken vatandaşlara yönelik tansiyon ve şeker ölçümü gerçekleştirildi. Çocuklar için özel kurulan oyun alanları ve atölyeler, ailelerin etkinliğe daha rahat katılmasını sağladı. Organizasyonun düzenlendiği mekânın erişilebilir olması ve yerel ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi, mahalle sakinleri tarafından olumlu karşılandı.

Doğrudan iletişim ve dijital kanalların önemi:

Üçevler sakinlerine hitap eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, katılımcılara sürekli iletişimde olma isteğini vurguladı. Özdemir, herkesin sesinin duyulduğu bir kent kurma hedefini dile getirerek, arzu ettikleri yapının iletişimi güçlü ve adil bir belediye organizasyonu olduğunu belirtti. Başkan Özdemir, bu çerçevede şunları söyledi: ’Birbirimizle fikir alışveriş içinde bulunalım. Eksiğimiz, yanlışımız olabilir. Bunları duyalım istiyoruz. Arzu ettiğimiz şey, vatandaşla iletişimi güçlü, adil bir belediye yapısı kurmaktır. Herkes eşit olsun. Rengimiz siyah olur, beyaz olur, fark etmez. Hepimiz Nilüferliyiz. Kimseyi ayrıştırmadan, kişiye göre değil, kurallara göre yönetilen bir Nilüfer için çalışıyoruz.’

Başkan Özdemir, mahalle ziyaretlerinin yanı sıra dijital kanalların da sürekli aktif tutulduğunu belirterek ’Yaz boyunca devam eden ‘Akşam Çayı’ buluşmalarımızın yanı sıra dijital platformlarımızı da etkin kullanıyoruz. 1 Kasım’dan itibaren her ayın ilk pazartesi günü Instagram canlı yayınlarımıza yeniden başlıyoruz. Sizin görüş ve önerilerinize her zaman açığız. Her yerde ulaşılabilir olmayı hedefliyoruz’ dedi.

Vatandaşlara ayrıca Nilüfer Her Yerde mobil uygulamasını indirmeleri tavsiye edildi; görülen eksikliklerin fotoğrafı ve konumuyla sisteme yüklenerek iletilmesi istendi. Başkan Özdemir konuşmasının ardından gelen soru, talep ve şikâyetleri dinledi ve not aldı.

Üçevler Mahalle Muhtarı Sibel Uzun ise etkinliğin mahallede düzenlenmesinden dolayı Şadi Özdemir ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

"ŞADİ BAŞKAN'LA AKŞAM ÇAYI" BULUŞMALARININ SON DURAĞI ÜÇEVLER MAHALLESİ OLDU. VATANDAŞLARIN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEYEN BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR, "KİMSEYİ AYRIŞTIRMADAN, KİŞİYE GÖRE DEĞİL, KURALLARA GÖRE YÖNETİLEN BİR NİLÜFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ" DEDİ.