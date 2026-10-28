Dolar 49,8339 +0,10%
Euro 55,4766 +0,20%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.521,74 -0,10%
EUR/USD 1,1137 +0,06%
Brent Petrol 111,22 +1,65%
--°

Pekin'de eğitim köprüsü: OMÜ ile Çin arasında yeni iş birliği arayışı

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın önderliğindeki heyet, Pekin'de Büyükelçi Selçuk Ünal ile yükseköğretim ve ortak akademik iş birliklerini görüştü.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Pekin'de eğitim köprüsü: OMÜ ile Çin arasında yeni iş birliği arayışı

OMÜ heyeti Pekin'de büyükelçiyle bir araya geldi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve beraberindeki heyet, Çin temasları kapsamında Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ile görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda iki ülke arasındaki yükseköğretim ilişkilerinin güçlendirilmesi ön planda tutuldu.

Görüşmenin gündemi:

Taraflar, özellikle üniversiteler arası iş birlikleri, öğrenci ve akademisyen hareketliliği ve ortak akademik çalışmalar gibi başlıklarda değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede mevcut iş birliklerinin derinleştirilmesi ve yeni ortaklık modellerinin araştırılması üzerinde duruldu.

Uluslararasılaşma hedefleri ve beklentiler:

OMÜ'nün uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen ziyaret, iki ülke arasındaki akademik ilişkilerin geliştirilmesi ve üniversiteler arasında yeni iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi amacını taşıdı. Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın ve heyeti, nazik ev sahipliği dolayısıyla Büyükelçi Selçuk Ünal'a teşekkür etti.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN VE BERABERİNDEKİ HEYET, ÇİN...

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN VE BERABERİNDEKİ HEYET, ÇİN TEMASLARI KAPSAMINDA TÜRKİYE'NİN PEKİN BÜYÜKELÇİSİ SELÇUK ÜNAL'I ZİYARET ETTİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manastır sınıfa dönüştü: öğrenciler tarihle ders yaptı
images

İlkokul bahçesinde ekolojik pazar: çocuklar üretip harçlık kazandı
images

Karabük’te okul güvenliğinde iş birliği vurgusu
images

Safranbolulu Buğlem'in resmi cumhuriyet yarışmasında Türkiye birinciliğine ulaşt...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun’da dalgalanan 1919 metrelik bayrakla cumhuriyetin 103. yılı kutlandı

Efeler'de gıda denetimleri genişletildi: menülerde kalori, otogarda hijyen

cumhuriyet coşkusunda şehitlere saygı duruşu

Yeni dönem Karadeniz Ereğli'de: müdürün önceliği huzur ve güven

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı