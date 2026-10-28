Pekin'de eğitim köprüsü: OMÜ ile Çin arasında yeni iş birliği arayışı

OMÜ heyeti Pekin'de büyükelçiyle bir araya geldi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve beraberindeki heyet, Çin temasları kapsamında Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ile görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda iki ülke arasındaki yükseköğretim ilişkilerinin güçlendirilmesi ön planda tutuldu.

Görüşmenin gündemi:

Taraflar, özellikle üniversiteler arası iş birlikleri, öğrenci ve akademisyen hareketliliği ve ortak akademik çalışmalar gibi başlıklarda değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede mevcut iş birliklerinin derinleştirilmesi ve yeni ortaklık modellerinin araştırılması üzerinde duruldu.

Uluslararasılaşma hedefleri ve beklentiler:

OMÜ'nün uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen ziyaret, iki ülke arasındaki akademik ilişkilerin geliştirilmesi ve üniversiteler arasında yeni iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi amacını taşıdı. Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın ve heyeti, nazik ev sahipliği dolayısıyla Büyükelçi Selçuk Ünal'a teşekkür etti.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN VE BERABERİNDEKİ HEYET, ÇİN TEMASLARI KAPSAMINDA TÜRKİYE'NİN PEKİN BÜYÜKELÇİSİ SELÇUK ÜNAL'I ZİYARET ETTİ.