Dolar 49,5946 +0,02%
Euro 55,7041 -0,01%
Bist 11.765,83 -0,27%
Altın Gram 6.591,19 -0,21%
EUR/USD 1,1226 -0,12%
Brent Petrol 110,03 +1,14%
--°

Manavgat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün karıştığı kazada iki yaralı

Manavgat'ta yoldan çıkan 34 BU 9893 plakalı motosiklet devrildi; sürücü Pınar B. ve yolcu Zübeyde B. yaralandı, hayati tehlikeleri yok.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Manavgat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün karıştığı kazada iki yaralı

Manavgat'ta motosiklet kazası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün neden olduğu kaza, devrilen motosiklet ve yaralanmalarla sonuçlandı. Olayda hem sürücü hem de araçtaki yolcu yaralandı.

Kaza yeri ve gelişme:

Kaza, ilçeye bağlı Karacalar Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Sürücü Pınar B.'nin kullandığı 34 BU 9893 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Kazada yaralanan sürücü Pınar B. ile motosiklette yolcu olan Zübeyde B., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sonucunda her iki yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

MANAVGAT&#039;TA MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

MANAVGAT'TA MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adliyeye sevk: Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında aklama soruşturması
images

Jandarmanın 9 il merkezli operasyonunda 34,76 milyar liralık para trafiği ortaya...
images

Aile isyanında Adana'da 15 yaşındaki oğlunun başından vurulması tepki çekti
images

Gizli zula ortaya çıkarıldı: Maltepe'de 2 kilo 149 gram metamfetamin ele geçiril...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fon krizine yönelik soruşturma: kimin sorumluluğu varsa gereği yapılacak

Kocaeli barajlarında doluluk arttı, göl rengi sel çamuruyla kahverengiye döndü

Adliyeye sevk: Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında aklama soruşturması

Maarif modeli Bayburt uygulamaları çalıştayda değerlendirildi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti