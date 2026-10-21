Manavgat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün karıştığı kazada iki yaralı

Manavgat'ta motosiklet kazası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün neden olduğu kaza, devrilen motosiklet ve yaralanmalarla sonuçlandı. Olayda hem sürücü hem de araçtaki yolcu yaralandı.

Kaza yeri ve gelişme:

Kaza, ilçeye bağlı Karacalar Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Sürücü Pınar B.'nin kullandığı 34 BU 9893 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Kazada yaralanan sürücü Pınar B. ile motosiklette yolcu olan Zübeyde B., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sonucunda her iki yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

MANAVGAT'TA MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.