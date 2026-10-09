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Manavgat'ta dönüş sırasında çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Manavgat Sarılar Mahallesi'nde dönüş yapan otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü M.B. yaralandı ve sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Manavgat'ta dönüş sırasında çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza ve olay yeri:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi sınırlarında meydana gelen kazada, dönüş yapan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olayda otomobili Z.S. idare ediyor ve araç plakası 07 BZS 040 olarak kaydedildi; çarpışan motosikletin sürücüsü M.B. olup motosiklet plakası 07 BLV 950 olarak bildirildi.

Yaralıya müdahale ve hastaneye sevk:

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ambulansta alınarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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