Manavgat'ta dönüş sırasında çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza ve olay yeri:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi sınırlarında meydana gelen kazada, dönüş yapan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olayda otomobili Z.S. idare ediyor ve araç plakası 07 BZS 040 olarak kaydedildi; çarpışan motosikletin sürücüsü M.B. olup motosiklet plakası 07 BLV 950 olarak bildirildi.

Yaralıya müdahale ve hastaneye sevk:

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ambulansta alınarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.