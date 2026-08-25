Dolar 48,0875 +0,03%
Euro 56,1144 +0,02%
Bist 14.369,00 -0,91%
Altın Gram 7.260,70 -0,03%
EUR/USD 1,1663 -0,03%
Brent Petrol 88,27 -2,51%
--°

İtfaiye ekipleri Germencik'te devrilen traktörden sürücüyü kurtardı

Balatçık Mahallesi Örtülü mevkiinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü, Aydın Büyükşehir itfaiyesinin müdahalesiyle çıkarılıp hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

İtfaiye ekipleri Germencik'te devrilen traktörden sürücüyü kurtardı

Kaza ve müdahale:

Kaza bugün öğlen saatlerinde Aydın'ın Germencik ilçesinde, Balatçık Mahallesi Örtülü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir traktör şarampole devrildi ve sürücü araç gövdesinin altında sıkıştı.

Bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine ulaşarak kurtarma çalışmalarına başladı. İtfaiye ekipleri araç altındaki sürücüyü kısa sürede çıkararak sağlık personeline teslim etti.

Sürücünün durumu ve soruşturma:

Sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor; kazanın kesin nedeni yetkililerce araştırılıyor.

DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakanlık önündeki bekleyiş: gözler başka yöne çevrildiğinde sözler havada kalıyo...
images

Leipzig havalimanı soruşturmasında üçüncü insansız hava aracı ve şüpheli patlayı...
images

Eyüpsultan sokaklarında akrobatik motosikletlere sıkı takip: 61 sürücüye ceza
images

Cesarea'da güvenlik kamerası görüntüleri: Yanis Yushvaev benzin istasyonunda öld...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Türk Kızılay Kahire’de Gazze’den gelen hastalara yeni tedavi destekleri açıkladı

Bakanlık önündeki bekleyiş: gözler başka yöne çevrildiğinde sözler havada kalıyor

Yatağa bağımlı hastalar için evde görüntülü sağlık hizmeti Manisa'da yaygınlaşıyor

Leipzig havalimanı soruşturmasında üçüncü insansız hava aracı ve şüpheli patlayıcı ele geçirildi

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi