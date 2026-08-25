İtfaiye ekipleri Germencik'te devrilen traktörden sürücüyü kurtardı

Kaza ve müdahale:

Kaza bugün öğlen saatlerinde Aydın'ın Germencik ilçesinde, Balatçık Mahallesi Örtülü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir traktör şarampole devrildi ve sürücü araç gövdesinin altında sıkıştı.

Bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine ulaşarak kurtarma çalışmalarına başladı. İtfaiye ekipleri araç altındaki sürücüyü kısa sürede çıkararak sağlık personeline teslim etti.

Sürücünün durumu ve soruşturma:

Sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor; kazanın kesin nedeni yetkililerce araştırılıyor.

DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI