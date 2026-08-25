Afyonkarahisar'da dorsede saklanan 14 göçmen yakalandı, iki şüpheli gözaltında

Operasyonun ayrıntıları:

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmaları kapsamında, doğu illerine sık sık gittiği tespit edilen tır Sultandağı-Çay karayolu Eber mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan kontroller sırasında römork bölümünde saklanan şahıslara rastlandı.

Yapılan müdahale sırasında römorktan kaçmaya çalışanların incelemesi sonucu, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 14 yabancı uyruklu kişi tespit edilerek yakalandı.

Yakalananlar ve işlemler:

Operasyon kapsamında araç sürücüsü H.A. ile araçta bulunan ve organizatör olduğu değerlendirilen İ.A. hakkında göçmen kaçakçılığı çerçevesinde gözaltı işlemi başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yakalanan 14 düzensiz göçmen için ise sınır dışı işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Emniyet yetkilileri, benzer olayların önüne geçmek için denetimlerini sürdüreceklerini açıkladı.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA DURDURULAN BİR TIRIN DORSESİNDE YURDA KAÇAK YOLLARDAN GİRDİĞİ TESPİT EDİLEN 14 KİŞİ YAKALANIRKEN, OLAYLA İLGİLİ İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.