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Demirli'de anız yangını ormana sıçradı, helikopter ve arazözlerle söndürüldü

Demirli'de çıkan anız yangını ormana sıçradı; Karabük ve Safranbolu ekipleri helikopter ve arazözlerle müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Demirli'de anız yangını ormana sıçradı, helikopter ve arazözlerle söndürüldü

Eflani'de müdahale çalışmaları:

Karabük'ün Eflani ilçesi Demirli köyü yakınlarında başladığı belirtilen anız yangını, sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen alevlerin rüzgarla birlikte ormanlık alana sıçramasıyla büyüme riski taşıdı. Bölgeden yükselen dumanı gören köylüler durumu yetkililere bildirdi; ekipler kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yangına anında müdahale edilerek alevlerin geniş alana yayılması önlendi ve derhal soğutma çalışmaları başlatıldı.

Müdahale ekipleri ve araçları:

Müdahaleyi yürüten birimler arasında Karabük ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlükleri yer aldı. Yangın söndürme çalışmalarında 2 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 ilk müdahale aracı ile birlikte yangın söndürme helikopteri kullanıldı. Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı; söndürme sonrası arazide kapsamlı soğutma yapılarak yeniden alevlenme riski azaltıldı.

Toplum desteği ve uyarılar:

Yangın bölgesine destek için giden Orman İşletme ekiplerine Karacapınar köyü sakinlerinden, yaşları 8 ile 10 arasında değişen üç çocuk Türk Bayrağı ile moral verdi. Eflani Orman İşletme Müdürü Bilal Eyüboğlu, çocuklara teşekkür edip gofret vererek anız yangınlarına karşı daha dikkatli olunması çağrısında bulundu. Yetkililer, anız yakmanın oluşturduğu tehlikelere dikkat çekerek özellikle sigara izmaritlerinin açık alanlarda bırakılmaması uyarısında bulundu.

KARABÜK&#039;ÜN EFLANİ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA HELİKOPTER VE ARAZÖZLERLE MÜDAHALE EDİLEREK...

KARABÜK'ÜN EFLANİ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA HELİKOPTER VE ARAZÖZLERLE MÜDAHALE EDİLEREK BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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