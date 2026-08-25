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Sinop'ta zafer ruhu için son hazırlıklar

Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı hazırlıkları, Vali Dr. Mustafa Özarslan başkanlığında toplanan komite tarafından detaylıca planlandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sinop'ta zafer ruhu için son hazırlıklar

Sinop'ta 30 Ağustos hazırlıkları:

Sinop’ta 30 Ağustos Zafer Bayramının 104. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek kutlama programlarının hazırlıkları, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan başkanlığında toplanan Kutlama Komitesi tarafından ele alındı. Toplantıya komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme oturumunda tören ve etkinliklerin genel çerçevesi görüşüldü.

Vali Özarslan'ın değerlendirmesi:

Vali Dr. Mustafa Özarslan, toplantıda yaptığı açıklamada 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği, tarihin en büyük zaferlerinden biri olduğunu vurguladı. Özarslan, Büyük Zaferin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında, Türk ordusu ve milletinin fedakârlıklarıyla kazanıldığını hatırlatarak kutlamaların gurur ve coşkuyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Tören ve etkinlik planlaması:

Toplantıda kent genelinde yapılacak törenlerin düzenlenmesi, etkinlik programlarının akışı ve sorumluluk dağılımı detaylı şekilde ele alındı. Komite, organizasyonların birlik ve beraberlik içerisinde yürütülmesine özel önem vererek 30 Ağustos Zafer ruhunun toplumun tüm kesimlerinde yaşatılmasını hedefliyor.

Hazırlık sürecinde protokol düzenlemeleri, güvenlik tedbirleri ve etkinliklerin lojistik ihtiyaçları gündeme geldi. Komite üyeleri, sorumlulukların zamanında yerine getirilmesi için istişarelerde bulundu ve uygulama takvimi üzerinde mutabakat sağladı.

Sinop'ta planlanan tören ve etkinliklerin, halkın katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleşmesi amaçlanıyor. Yetkililer, programların sağlıklı ve güvenli biçimde icra edilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

SİNOP’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KUTLAMA...

SİNOP’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KUTLAMA PROGRAMLARININ HAZIRLIKLARI, DÜZENLENEN TOPLANTIDA ELE ALINDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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