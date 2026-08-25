Afyonkarahisar'da sıkı denetim: kuralları ihlal eden 41 sürücüye yaklaşık 1,6 milyon lira ceza

denetimin kapsamı:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde gerçekleştirdikleri uygulama ve denetimlerde binlerce kişi ve aracı kontrol etti. Yapılan sorgulamalarda 8.927 şahıs ile 1.475 araç incelendi; çalışmaların hedefinde hem trafik kuralları hem de asayişe ilişkin ihlaller yer aldı.

ele geçirilen malzemeler:

Kontrollerde çok sayıda silah ve yasaklı madde ele geçirildi. Kayda geçen buluntular arasında 10 tüfek, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 20 fişek, 28 sentetik ecza, uyuşturucu madde emdirilmiş 5 peçete, ayrıca 1,4 gram ve 2,6 gram olmak üzere iki ayrı miktarda uyuşturucu madde ile 5 bıçak bulundu.

uygulama sonucu idari yaptırımlar:

Denetimler neticesinde kuralları ihlal edenlere yönelik idari yaptırımlar da uygulandı. Bıçak taşıdığı tespit edilen 5 şahsa toplam 18.525 TL idari para cezası verildi. Genel olarak ise 41 şahsa 543.693 TL, 41 araca 1.143.517 TL tutarında idari para cezası kesildi; bu tutar gazeteye yansıyan şekilde yaklaşık 1 milyon 600 bin TL olarak ifade edildi.

Emniyet yetkilileri denetimlerin rutin ve planlı şekilde sürdürüleceğini, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KENT GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM VE UYGULAMALARDA, KURALLARA UYMADIKLARI TESPİT EDİLEN 41 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE YAKLAŞIK 1 MİLYON 600 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ.