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Manavgat'ta plakasız motorlu bisiklet iddiası 46 bin lira ceza ve 1 aylık men getirdi

Manavgat'ta plakasız motorlu bisiklet kullanan sürücüye 46 bin TL ceza kesildi; sürücü belgesine ve araca 1 ay trafikten men uygulandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat'ta plakasız motorlu bisiklet iddiası 46 bin lira ceza ve 1 aylık men getirdi

Manavgat'ta plakasız motorlu bisiklete uygulanan yaptırım

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yapılan denetimde, plakası takılı olmayan bir motorlu bisiklet durduruldu. Uygulamayı gerçekleştiren Motosikletli Trafik Polisi, aracın şase numarası üzerinden yaptığı sorgulamada tescilinin bulunduğunu ancak plakanın takılı olmadığını tespit etti.

Durum nasıl tespit edildi:

Denetim Antalya Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, aracın üzerinde plaka olmadığı görüldü ve şase numarasıyla yapılan sorgulama sonucu aracın kayıtlı olduğu belirlendi. Bu tespit üzerine idari süreç başlatıldı.

Uygulanan yaptırımlar:

Sürücüye, tescilli olmasına rağmen plaka takmamaktan dolayı 46 bin TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 1 ay el konuldu ve motorlu bisiklet 1 ay trafikten men edildi. Sürücünün aracı arkadaşından emanet aldığı yönündeki itirazları cezanın kaldırılmasına yetmedi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MOTORLU BİSİKLETİN SÜRÜCÜSÜNE TESCİLİ OLMASINA RAĞMEN PLAKASI...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MOTORLU BİSİKLETİN SÜRÜCÜSÜNE TESCİLİ OLMASINA RAĞMEN PLAKASI TAKMAMAKTAN 46 BİN TL PARA CEZASI UYGULANIRKEN, SÜRÜCÜ BELGESİNE 1 AY EL KONULDU MOTORLU BİSİKLETTE 1 AY TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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