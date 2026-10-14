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Manavgat'ta saman yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Manavgat'ta Demirkapı Tüneli sonrası saman balyası yüklü tır devrildi; sürücü İsa S. ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü, hayati tehlike yok.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Manavgat'ta saman yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Manavgat'ta saman yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, saman balyası yüklü bir tırın devrilmesi sonucu tır sürücüsü yaralandı. Olay, Konya-Antalya D-687 kara yolunda gerçekleşti.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, Konya istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan ve 27 Y 3366 plakalı tırın sürücüsü İsa S., Demirkapı Tüneli'ni geçtikten sonra Manavgat Beydiğin Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç devrildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kaza sonrası bölgeye sevk edilen 112 sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü İsa S., ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı; yetkililer sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma ve ulaşım güvenliği çalışmaları yetkililer tarafından devam ediyor.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SAMAN BALYASI YÜKLÜ TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SAMAN BALYASI YÜKLÜ TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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