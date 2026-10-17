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Manavgat'ta zeytinyağı üretiminde sürdürülebilirlik ve katma değer vurgusu

MATSO'nun zeytinyağı sektör istişare toplantısında 2026 üretim beklentileri, maliyetler, hammadde ve atık yönetimi sorunları ile çözüm önerileri ele alındı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Manavgat'ta zeytinyağı üretiminde sürdürülebilirlik ve katma değer vurgusu

MATSO yeni dönemin ilk zeytinyağı sektör toplantısını gerçekleştirdi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) yeni dönemin ilk sektör istişare toplantısını, Yönetim Kurulu Başkanı Önem Gök başkanlığında düzenledi. Toplantıya Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ve ilçede faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikalarının yöneticileri katıldı. Görüşmelerde sektörün güncel durumu, üretim beklentileri, maliyet kalemleri ve çözüm yolları ele alındı.

toplantının öne çıkan verileri:

Gök, Manavgat'ın tarımsal zenginliği içinde zeytinyağının önemli bir yer tuttuğunu belirterek rakamları paylaştı. Buna göre 2024 yılında yaklaşık bin 443 ton olan zeytinyağı üretimi, 2025 yılında bin 53 tona geriledi. 2026 yılı için ise üretimin yaklaşık 3 bin ton seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü ifade edildi; bu beklentinin sektör açısından umut verici olduğu kaydedildi.

sorunlar ve çözüm önerileri:

Toplantıda öne çıkan başlıca sorunlar arasında enerji ve işçilik maliyetleri, hammadde temini, sıkım ücretleri ile üretim atıklarının yönetimi yer aldı. Katılımcılar, üretimin arttığı dönemlerde işletmelerin sürdürülebilirliğinin korunması ve üreticilerin emeklerinin karşılığını alması gerektiğini vurguladı.

Gök, yerel zeytinyağının bölge işletmelerinde daha fazla kullanılmasının önemine dikkat çekerek, üretimin yanı sıra ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti. Sektör temsilcileri, maliyetleri düşürecek ortak uygulamalar, yerel markalaşma ve atık yönetiminde iş birliği gibi öneriler paylaştı.

MATSO'nun, kendi imkânları dâhilinde çözüm üretmek için çalışacağı; kurumların sorumluluğundaki konuların ise takipçisi olunacağı bildirildi. Toplantı, sektör temsilcilerinin görüşlerinin alınması ve önceliklerin belirlenmesiyle sona erdi; katılımcılara teşekkür edildi.

MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI (MATSO), YENİ DÖNEMİN İLK SEKTÖR İSTİŞARE TOPLANTISINI ZEYTİNYAĞI...

MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI (MATSO), YENİ DÖNEMİN İLK SEKTÖR İSTİŞARE TOPLANTISINI ZEYTİNYAĞI ÜRETİCİLERİYLE GERÇEKLEŞTİRDİ. TOPLANTIDA SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMU, ÜRETİM BEKLENTİLERİ, YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ELE ALINDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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