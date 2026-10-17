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İtalyan heyetinden Yalova OSB’de mesleki eğitim ve okul‑sanayi iş birliği ziyareti

Erasmus+ kapsamında İtalya'dan gelen heyet Yalova OSB'de üretim, staj ve istihdam olanaklarını inceledi; okul‑sanayi iş birlikleri değerlendirildi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Berk Doğan

İtalyan heyetinden Yalova OSB’de mesleki eğitim ve okul‑sanayi iş birliği ziyareti

Ziyaretin kapsamı:

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Erasmus+ programı kapsamında İtalya'dan gelen bir eğitim heyetine ev sahipliği yaptı. Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programda, heyete Yalova OSB'nin üretim vizyonu ve Nitelikli İstihdam Merkezi bünyesinde yürütülen mesleki eğitim çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Firma ve okul buluşmaları:

Program çerçevesinde heyet; Yaşalar Çelik, Arı Döküm, Ünoks Endüstriyel, NNG Enerji, Ceviz Pres ve DTM Elektroteknik tesislerini ziyaret ederek üretim süreçlerini, staj uygulamalarını ve istihdam imkanlarını yerinde inceledi. Görüşmelerde, Türkiye ile İtalya arasında öğrenci ve çalışan değişimi gibi mesleki eğitim alanında geliştirilebilecek iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Eğitimden istihdama odak:

Ziyarette ayrıca Yalova OSB'nin meslek liseleriyle yürüttüğü iş birlikleri ele alındı. Heyete Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile sürdürülen çalışmalar ve Çiftlikköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çiftlikköy Mesleki Eğitim Merkezi arasındaki ortak uygulamalara ilişkin bilgiler sunuldu. Amaç, gençlerin üretim süreçlerini tanıması ve uygulamalı mesleki beceriler kazanarak eğitimden istihdama uzanan sürecin desteklenmesidir.

Yalova OSB, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini sanayinin sürdürülebilir gelişiminin önemli bir parçası olarak değerlendiriyor ve ziyaret kapsamında bu hedef doğrultusunda yeni iş birliği modelleri ve uygulama adımları görüşüldü.

YALOVA MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB), ERASMUS+PROGRAMI KAPSAMINDA İTALYA’DAN GELEN...

YALOVA MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB), ERASMUS+PROGRAMI KAPSAMINDA İTALYA’DAN GELEN EĞİTİM HEYETİNİ AĞIRLADI. ZİYARETTE, MESLEKİ EĞİTİM ALANINDA ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE OKUL-SANAYİ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ELE ALINDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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