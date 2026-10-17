Yeni dönem sözü veren ATSO başkan adayı Hatice Öz'ün son çağrısı

Sandık öncesi son mesajlar:

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkan adayı Hatice Öz, yarın yapılacak seçimler öncesinde Antalya iş dünyasına seslendi. Öz, seçimlerin tek bir başkanlık yarışı olmadığına, kararın Antalya ekonomisinin yol haritasını belirleyeceğine dikkat çekti.

"Yarın üyelerimizin vereceği yetkiyle yeni bir dönem başlatacağız. O yetki bizim için bir makamın anahtarı değil, Antalya’ya karşı üstleneceğimiz büyük bir sorumluluktur."

ATSO'nun çalışma anlayışını değiştireceğiz:

Öz, değişimin merkezine ATSO üyelerini koyduklarını belirtti. Aylardır sahada olduklarını ve turuncu renge, Yeni Nesil ATSO anlayışına destek veren ekibine teşekkür ettiğini söyledi. Hedeflerinin odanın çalışma tarzını değiştirmek, ekonomik engelleri kaldırmak ve kentin potansiyelini ortaya çıkarmak olduğunu vurguladı.

Hatice Öz, üyelerden gelecek yetkinin kişilere, gruplara veya geçmiş ilişkilerine değil doğrudan üyelerin iradesine dayanacağını ifade etti. "En büyük gücümüz ATSO üyeleridir" diyerek, yetkinin üyelerin yararına kullanılacağını kaydetti.

Üyeler için görünür, çözüm odaklı bir oda:

ATSO ile üyeler arasındaki bağı güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Öz, odanın yeni dönemde üyelerin ekonomik hayatına doğrudan katkı sağlayacağını belirtti. Üyelerin sıkça sorduğu "ATSO ne işe yarıyor?" sorusunu ortadan kaldırmak istediklerini vurguladı.

Öz, "Artık kimse ATSO’nun ne işe yaradığını sormayacak. Çünkü ATSO’nun gücünü işinde, üretiminde, ihracatında, istihdamında ve kazancında hissedecek" sözleriyle, odanın yılın 365 günü hissedilir bir destek sunacağını söyledi. Sorunların konuşulacağı değil, çözümlerin üretileceği bir merkez vaat etti.

"Bizim yolumuz diğerlerinden farklı. Bizim yolumuz koltukların, makamların, kişisel hesapların yolu değil" diyen Öz, anlayışlarında eşitlik ve ortak kazanç öncelikli olduğunu belirtti. "Antalya’nın kaybedecek bir günü bile yok" uyarısında bulundu.

Son olarak Hatice Öz, seçim çalışmalarında kendisine destek veren iş insanlarına, komite üyelerine ve ekibine teşekkür ederek, "Biz hazırız. Ekibimiz hazır. Projelerimiz hazır. Yarın Antalya için bambaşka bir gün olacak" ifadeleriyle açıklamasını tamamladı. Öz, bu seçimin kazananının bir kişi, bir grup ya da bir renk değil, Antalya olmasını diledi.

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) BAŞKAN ADAYI HATİCE ÖZ, YARIN YAPILACAK SEÇİMLER ÖNCESİNDE ANTALYA İŞ DÜNYASINA SESLENDİ.