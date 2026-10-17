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Boyabat esnafına sabah sürprizi: TÜGVA'dan siftah desteği

TÜGVA Boyabat, 'Siftah Bizden, Bereket Allah’tan' projesiyle sabah namazı sonrası dükkan kapılarına siftah zarfları bırakarak esnafa destek verdi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Boyabat esnafına sabah sürprizi: TÜGVA'dan siftah desteği

Boyabat esnafına sabah sürprizi: TÜGVA'dan siftah desteği

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Boyabat İlçe Temsilciliği, ilçedeki esnafa hem maddi hem de manevi destek sağlamak amacıyla sabah erken saatlerde anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Vakıf üyeleri, sabah namazının ardından market, bakkal ve dükkânların kapılarına proje adıyla hazırlanmış zarflar bıraktı.

Projenin ayrıntıları:

Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen “Siftah Bizden, Bereket Allah’tan” projesinde hedef, esnaf dayanışmasını güçlendirmek ve ticari hayatta kardeşlik duygusunu pekiştirmek olarak açıklandı. Üyeler sabahın erken saatlerinde esnafı ziyaret ederek zarfları bıraktı; uygulamanın hem sembolik hem de moral verici bir adım olduğu vurgulandı.

Vakfın açıklaması ve teşekkürü:

Etkinlik sonrası yapılan açıklamada, yerel esnaf ve kültürün desteklenmesinin önemine dikkat çekildi. Açıklamada, Çalışan Gençlik Koordinatörlüğünün organizasyonuna ve projeye katkı verenler için özel teşekkürler yer aldı. Ayrıca Karadeniz Bölge Koordinatörü Mehmet Derici ile il ve ilçe başkanlarına destekleri için teşekkür edildi. Vakıf, bu tür girişimlerin Boyabat’ta birlik ve dayanışmayı canlı tutacağını belirtti.

Katılımcılar, projenin sürdürülebilir olmasına ve benzer çalışmaların ilerleyen dönemlerde de tekrar edilmesine yönelik niyetlerini paylaştı. Yerel aktörlerle birlikte çalışarak daha canlı bir ticari ortam yaratma hedefi ön plana çıktı.

TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI (TÜGVA) BOYABAT İLÇE TEMSİLCİLİĞİ, SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE DÜKKAN...

TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI (TÜGVA) BOYABAT İLÇE TEMSİLCİLİĞİ, SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE DÜKKAN KAPILARINA BIRAKTIKLARI SİFTAH ZARFLARIYLA ESNAFA HEM MADDİ HEM DE MANEVİ BİR DESTEK SUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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