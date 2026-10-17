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Osmangazi'yi uğurlayan Erdoğan mavi vatanın ilk fabrikası olarak nitelendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmangazi'nin Karadeniz'e uğurlanma töreni için video mesaj yayımladı; platformu 'Osman Gazi mavi vatanın ilk fabrikasıdır' diye niteledi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Caner Şahin

Osmangazi'yi uğurlayan Erdoğan mavi vatanın ilk fabrikası olarak nitelendirdi

Erdoğan'ın mesajı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osmangazi'nin Karadeniz'e uğurlanma töreni için bir video mesaj yayınladı.

Mesajında platformun ülke için taşıdığı öneme dikkat çeken Erdoğan, projenin sembolik değerini vurgulayarak Osman Gazi Mavi Vatan’ın ilk fabrikasıdır ifadesini kullandı.

Tören ve platformun önemi:

Video mesaj, Osmangazi'nin uğurlandığı törenin bağlamını tamamladı; Cumhurbaşkanı'nın vurguları, projenin hem teknik hem de stratejik açıdan ulusal önemde görüldüğünü işaret ediyor.

Osmangazi'nin Türkiye için bir ilk olması, Erdoğan'ın konuşmasında tekrar eden bir tema oldu ve platformun ülke savunması ve enerji altyapısına katkısı üzerine sembolik bir anlam yükledi.

Yetkililerin düzenlediği uğurlama töreninde yayımlanan bu mesaj, projeye dair kamusal algıyı güçlendirmeyi amaçlayan bir iletişim hamlesi olarak değerlendirilebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Osman Gazi Mavi Vatan&#039;ın ilk fabrikasıdır&quot;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Osman Gazi Mavi Vatan'ın ilk fabrikasıdır"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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