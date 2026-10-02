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Nevşehir'de hatalı sollama sonucu 3'ü Çinli 5 kişi yaralandı

Nevşehir-Ürgüp kara yolu Üçgüzeller mevkisinde hatalı sollama yapan 34 RCH 680 ile 50 AAC 671 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı; 3'ü Çinli olmak üzere 5 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 21:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nevşehir'de hatalı sollama sonucu 3'ü Çinli 5 kişi yaralandı

Kaza yerinde ilk bulgular:

Nevşehir-Ürgüp kara yolu Üçgüzeller mevkisinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, Çinli bir turistin kullandığı 34 RCH 680 plakalı otomobilin hatalı sollama girişimi sırasında karşı yönden gelen 50 AAC 671 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücüler ve yolcular arasında yaralananlar oldu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk incelemede araçların çarpışmanın etkisiyle savrulduğu ve ekiplerin müdahalesiyle yaralılara ulaşılabildiği belirtildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kazada 3'ü Çinli turist olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındıkları bildirildi. Yaralılardan birinin durumu hakkında resmi bir detay paylaşılmadı.

Olayla ilgili jandarma ve polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın iddia edilen hatalı sollama sonucu gerçekleştiğini ve olayın neticesine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Bu tür kazalar, özellikle turistik bölgelerde araç trafiğinin yoğun olduğu güzergahlarda hayati önem taşıyor. Yetkililer sürücüleri hız, takip mesafesi ve güvenli sollama kurallarına uymaları konusunda uyarıyor; bölgedeki denetimlerin artırılabileceği belirtiliyor.

NEVŞEHİR&#039;DE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, 3&#039;Ü ÇİNLİ...

NEVŞEHİR'DE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, 3'Ü ÇİNLİ TURİST OLMAK ÜZERE 5 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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