Dolar 48,2130 -0,12%
Euro 55,9509 +0,02%
Bist 13.899,92 -2,31%
Altın Gram 6.772,00 -0,63%
EUR/USD 1,1581 -0,10%
Brent Petrol 94,26 -0,41%
--°

Tavşanlı'nın işgal ve kurtuluş yılları belgeselle yaşatılıyor

Tarih öğretmeni Mesut Kocaman, Mustafa Uysal ve Metin Ertekin’in arşiv fotoğraflarıyla Tavşanlı’nın işgal ve kurtuluş sürecini belgesel için kayda alıyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Tavşanlı'nın işgal ve kurtuluş yılları belgeselle yaşatılıyor

Tavşanlı tarihini gelecek kuşaklara aktarma çabası

Tavşanlının düşman işgali ve kurtuluş yılları, ilçenin tarihi mekânlarında yapılan özel çekimlerle kayıt altına alınıyor. Proje, Tarih Öğretmeni Mesut Kocaman öncülüğünde, kurtuluş yıl dönümü olan 3 Eylül haftasına yönelik hazırlandı.

Hedef ve kapsam:

Çalışmanın amacı kent hafızasını taze tutmak ve ilçe tarihini gelecek nesillere aktarmak. Mesut Kocaman, projenin 3 Eylül haftası münasebetiyle Tavşanlı’nın kurtuluşunu ve işgal sürecini anlatmayı hedeflediğini belirtti ve destek verenlere teşekkür etti.

Saha çekimleri ve arşiv desteği:

Sahada, tarihi olayların geçtiği mekânlar fotoğraf ve görüntüyle yerinde kayda alınıyor. Çekimler kameraman Mustafa Uysal tarafından yürütülürken, kent tarihçisi ve fotoğrafçı Metin Ertekinin arşivindeki binlerce ve ayrıca aktarılan on binlerce fotoğraf projede kullanılıyor.

Proje ekibi, fotoğrafları tek tek düzenleyip kullanıma açarken, aynı görsellerin çekimlerle eşleştirilmesine özen gösteriyor. Çekimler sırasında işgal süreci, kurtuluş günleri ve o dönemde görev yapmış belediye başkanları gibi önemli unsurlar fotoğraflar eşliğinde yerinde kayıt altına alınıyor.

Mesut Kocaman, çalışmanın sonunda Tavşanlı’nın hafızasına kalıcı ve aktarılabilir bir eser bırakmayı hedeflediklerini ifade etti ve çalışmanın ilçenin tarihi belleğine katkı sağlamasını umduklarını söyledi.

TARİH ÖĞRETMENİ MESUT KOCAMAN VE MUSTAFA UYSAL SAĞDA EN SOLDA SİYAHLI METİN ERTEKİN

TARİH ÖĞRETMENİ MESUT KOCAMAN VE MUSTAFA UYSAL SAĞDA EN SOLDA SİYAHLI METİN ERTEKİN

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Meşk gecesinde saz, türkü ve zeybek coşkusu
images

Turgutlu'da balonlarla başlayan barış şöleni çocuk sesleriyle renklendi
images

Samsun kent müzesi sekiz ayda 800 bin ziyaretçiye ulaştı
images

Ulusal mimarlık sergisi Balıkesir'de kapılarını açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eyüpsultan Odayeri mevkiinde hafriyat kamyonu devrildi, şoför yaralandı

Almanya kuzey Atlantik’te 500 km menzilli LORA balistik füze denemesi yaptı

Burhaniye'de briç rüzgârı: zafer kupasında körfezden 80 sporcu buluştu

Yangını başında izledi, taksiyle uzaklaştı: Nasuh Dede Mahallesi'nde kadın gözaltına alındı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı