Tavşanlı'nın işgal ve kurtuluş yılları belgeselle yaşatılıyor

Tavşanlı tarihini gelecek kuşaklara aktarma çabası

Tavşanlının düşman işgali ve kurtuluş yılları, ilçenin tarihi mekânlarında yapılan özel çekimlerle kayıt altına alınıyor. Proje, Tarih Öğretmeni Mesut Kocaman öncülüğünde, kurtuluş yıl dönümü olan 3 Eylül haftasına yönelik hazırlandı.

Hedef ve kapsam:

Çalışmanın amacı kent hafızasını taze tutmak ve ilçe tarihini gelecek nesillere aktarmak. Mesut Kocaman, projenin 3 Eylül haftası münasebetiyle Tavşanlı’nın kurtuluşunu ve işgal sürecini anlatmayı hedeflediğini belirtti ve destek verenlere teşekkür etti.

Saha çekimleri ve arşiv desteği:

Sahada, tarihi olayların geçtiği mekânlar fotoğraf ve görüntüyle yerinde kayda alınıyor. Çekimler kameraman Mustafa Uysal tarafından yürütülürken, kent tarihçisi ve fotoğrafçı Metin Ertekinin arşivindeki binlerce ve ayrıca aktarılan on binlerce fotoğraf projede kullanılıyor.

Proje ekibi, fotoğrafları tek tek düzenleyip kullanıma açarken, aynı görsellerin çekimlerle eşleştirilmesine özen gösteriyor. Çekimler sırasında işgal süreci, kurtuluş günleri ve o dönemde görev yapmış belediye başkanları gibi önemli unsurlar fotoğraflar eşliğinde yerinde kayıt altına alınıyor.

Mesut Kocaman, çalışmanın sonunda Tavşanlı’nın hafızasına kalıcı ve aktarılabilir bir eser bırakmayı hedeflediklerini ifade etti ve çalışmanın ilçenin tarihi belleğine katkı sağlamasını umduklarını söyledi.

TARİH ÖĞRETMENİ MESUT KOCAMAN VE MUSTAFA UYSAL SAĞDA EN SOLDA SİYAHLI METİN ERTEKİN