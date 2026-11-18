maç özeti:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor, ligin 12. haftasında deplasmanda 1461 Trabzon FK ile karşılaştı. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Karşılaşma boyunca iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken devre arasına eşitlikle gidildi. İstiklalspor, son haftalardaki formunu sürdürüp üst sıralara tırmanma hedefiyle sahaya çıktı ancak aradığı golü bulamadı.

maçın dönüm noktası:

İkinci yarıda baskısını artıran 1461 Trabzon FK, 60. dakikada Mehmet Çınar'ın ortasında Enes Karakuş ile golü buldu. Bu pozisyon, maçın tek golü olurken avantajı koruyan ev sahibi ekip skoru savunmayı tercih etti.

Kalan dakikalarda Kahramanmaraş İstiklalspor beraberlik için ataklar yapsa da etkili bir son vuruş gerçekleştiremedi ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

sonuç ve değerlendirme:

Bu sonuçla kırmızı-beyazlıların 3 maçlık galibiyet serisi Trabzon deplasmanında sona erdi. Maçın akışında İlk yarıdaki kontrollü oyun ile ikinci yarıdaki tempo farkı belirleyici oldu; İstiklalspor savunma ve hücum organizasyonunda aradığı dengeyi kuramayınca puan kaybı yaşadı.

Takımın yükselen performansını sürdürmesi için hücum verimliliğini artırması ve kritik anlardaki pozisyon değerlendirmelerini iyileştirmesi gerektiği öne çıktı.

2. LİG KIRMIZI GRUP’TA MÜCADELE EDEN KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI 1461 TRABZON FK’YA 1-0 MAĞLUP OLARAK 3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİNİ NOKTALADI.