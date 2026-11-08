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Manisalı genç bisikletçiler konya velodromunda kürsüyü paylaştı

Konya Velodromu'nda düzenlenen yarışta Manisa SEM'li Hilal Kaymaz U13'te Türkiye şampiyonu oldu; Akhisar Karabulut'lu İlknur Buğlem Karataş U15'te üçüncü.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 22:17

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Manisalı genç bisikletçiler konya velodromunda kürsüyü paylaştı

Konya velodromunda Manisalı başarıları

7-8 Kasım tarihlerinde Konya Velodromu'nda düzenlenen Pist Bisikleti Kupası 4. Yarışı, Manisalı sporcuların öne çıktığı bir etkinlik oldu. Manisa SEM sporcusu Hilal Kaymaz, yarış boyunca elde ettiği derecelerle U13 kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Akhisar Karabulut Spor Kulübü'nden İlknur Buğlem Karataş ise U15 kategorisinde genel klasmanda üçüncülüğü elde etti.

Gün gün öne çıkan yarışlar:

Etkinlik boyunca farklı disiplinlerde Manisalı sporcuların dereceleri dikkat çekti. 200 metre sprintte U13 kadınlarda Hilal Kaymaz birinciliğe ulaşırken, Scratch yarışlarında U13 erkeklerde Berkay İlikhan üçüncü oldu. Aynı kategoride U13 kadınlarda Hilal Kaymaz birincilik, Melisa Ateş ise üçüncülük elde etti. U15 kadınlarda Scratch yarışında İlknur Buğlem Karataş üçüncü sırada yer aldı.

Zamana karşı (ITT) disiplininde de Manisalı sporcular etkili performanslar sergiledi. U13 kadınlar 500 metrede Hilal Kaymaz birinci olurken, U15 kadınlar 500 metrede İlknur Buğlem Karataş üçüncü sırayı aldı.

Genel klasman ve branş sonuçları:

Dört etap sonunda oluşan genel klasmanda Hilal Kaymaz, U13 kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak kürsünün en üst basamağına çıktı. İlknur Buğlem Karataş ise U15 kadınlar genel klasmanında Türkiye üçüncüsü oldu.

Branşların genel klasmanında da Manisalı sporcuların dereceleri şöyle kayda geçti: 200 metre Flying Sprint kategorisinde U13 kadınlarda Hilal Kaymaz Türkiye birincisi, U13 erkeklerde Berkay İlikhan Türkiye ikincisi oldu. ITT genel klasmanında Hilal Kaymaz U13 kadınlarda ikinci, İlknur Buğlem Karataş U15 kadınlarda üçüncü sırada yer aldı. Scratch genel klasmanında ise Hilal Kaymaz U13 kadınlarda birinci, İlknur Buğlem Karataş U15 kadınlarda üçüncülüğü elde etti.

Konya Velodromu'ndaki iki günlük organizasyon, 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan Pist Bisikleti Kupası serisinin önemli etaplarından biri olarak Manisalı bisikletçilerin ulusal düzeydeki başarılarını pekiştirdi.

KONYA VELODROMU’NDA DÜZENLENEN PİST BİSİKLETİ KUPASI 4. YARIŞI’NDA MANİSALI SPORCULAR ÖNEMLİ...

KONYA VELODROMU’NDA DÜZENLENEN PİST BİSİKLETİ KUPASI 4. YARIŞI’NDA MANİSALI SPORCULAR ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI. MANİSA SEM SPORCUSU HİLAL KAYMAZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLURKEN, AKHİSAR KARABULUT SPOR KULÜBÜ SPORCUSU İLKNUR BUĞLEM KARATAŞ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜNÜ ELDE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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