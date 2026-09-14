Manisa'nın gururu: Yunusemre judosunda iki genç şampiyon

Yunusemre'den çifte şampiyonluk

Yunusemre Belediyespor'un judocuları Rabia Tekin ve Elif Şanıer, Çanakkale'de düzenlenen Sporcu Eğitim Merkezleri Türkiye Judo Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu ve Manisa'nın gururu haline geldi.

Minderde sonuçlar:

Organizasyonda Yunusemre adına mindere çıkan Rabia Tekin, 40 kiloda; Elif Şanıer ise 44 kiloda tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Yarışma, yıldızlar kategorisinde üst düzey sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi ve her iki sporcu da başarılı bir performans sergiledi.

Kulüp değerlendirmesi:

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, elde edilen başarıların kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Rabia ve Elif’in Türkiye şampiyonu olması bizim için büyük bir gurur. Sporcularımızın bugünlere gelmesinde düzenli antrenmanın, disiplinli çalışmanın ve altyapıya verdiğimiz önemin büyük payı var. Onların bu başarısı, kulübümüzde yetişen diğer judocularımız için de önemli bir motivasyon kaynağı olacak. Kendilerini, antrenörlerimizi ve ailelerini yürekten kutluyorum. İnşallah bu başarıların devamını hep birlikte göreceğiz" dedi.

Bu sonuçlar, kulübün altyapı yatırımlarının ve antrenör kadrosunun etkinliğini ortaya koyarken, genç sporcular için somut bir örnek teşkil ediyor. Yunusemre Belediyespor'un elde ettiği şampiyonluklar, Manisa'da judoya yönelik ilgiyi ve kulübün saha içi başarı beklentilerini güçlendirecek nitelikte.

YUNUSEMRE BELEDİYESPOR'UN JUDOCULARI RABİA TEKİN VE ELİF ŞANIER, SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ TÜRKİYE JUDO ŞAMPİYONASI'NDA ALTIN MADALYA KAZANARAK MANİSA'NIN GURURU OLDU.